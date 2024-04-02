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    Сможет ли Пегула обыграть Анисимову?

    Пегула — Анисимова. Ставка (к. 2.43) и прогноз на турнир в Чарльстоне 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова встретятся во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 22:30 мск. Пегула — Анисимова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 02 Апреля 2024 года

    Пегула

    Джессика в конце прошлого месяца неплохо выступила на крупном турнире в Майами. Это позволило ей остаться в рейтинге на пятой строчке.

    Прежде чем проиграть в четвертьфинале россиянке Екатерина Александровой (6:3, 4:6, 4:6), американка одержала победы над Линь Чжу, Лейлой Фернандес и Эммой Наварро.

    Это пока что единственный в текущем сезоне турнир, на котором Пегула выиграла больше двух матчей.

    Также стоит отметить, что на «тысячнике» в Майами она сразу же проиграла россиянке Анне Блинковой.

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    Кроме того, в начале марта Пегула уступила украинке Марте Костюк в полуфинале турнира в Сан-Диего. То есть она довольно часто проигрывает не самым опасным соперницам.

    В прошлом году Джессика дошла в Чарльстоне до полуфинала. Если что, это одна из тех американок, которые классно играют на грунте.

    Анисимова

    Для Аманды это всего лишь третий турнир после возвращении в тур.

    Американка пропустила большую часть прошлого сезона из-за психологических проблем.

    Пока сложно сказать, чувствует ли она себя лучше в эмоциональном плане, но при этом нет никаких сомнений в том, что Анисимова способна вернуться в топ-50.

    В январе Аманда выиграла три матча на Открытом чемпионате Австралии. Дальше 1/8 финала ее не пустила Арина Соболенко (6:3, 6:2).

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    Правда, после этого Анисимова снова пропустила два месяца, хотя известно, что она собиралась сыграть в Индиан-Уэллс.

    Зато 22-летняя теннисистка, похоже, неплохо подготовилась к турниру в Чарльстоне. В первом раунде бывшая 21-я ракетка мира разгромила француженку Ализе Корне (6:3, 6:0).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.53, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.51.

    Прогноз: известно, что Аманда в оптимальном состоянии способна обыграть любую соперницу. Но сейчас нет уверенности, что она готова стабильно играть на высоком уровне. Как нет у уверенности в том, что Джессика покажет свой лучший теннис в первом в сезоне матче на грунте. Поэтому в данном случае логично не трогать ставки на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Ставка и прогноз на матч Пегула — Анисимова с коэффициентом 2.43. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Пегула обыграть Анисимову?
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