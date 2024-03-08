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    У Алькараса будут проблемы в матче с Арнальди?

    Арнальди — Алькарас. Ставка (к. 2.08) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 8 марта 2024 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 8 марта, начало — в 22:00 мск. Арнальди — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Арнальди

    У Маттео на старте турнира был тяжелейший матч против Люки Ван Аша, который периодически напоминает, что его не зря незывают одним из самых талантливых французских игроков.

    Итальянец переиграл Люку на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    Ван Аш вел с брейком в обеих партиях, но в итоге не воспользовался преимуществом в столь сложном матче. При этом стоит отметить уверенность Арнальди на тай-брейках.

    В конце февраля Арнальди сенсационно выиграл у Тейлора Фритца (6:4, 4:6, 6:3) в первом круге турнира в Акапулько. Это была его первая победа над соперником из топ-10. Правда, уже в следующем матче 40-я ракетка уступил Бену Шелтону.

    Ранее в этом сезоне Арнальди выиграл больше одного матча только в австралийском Брисбене.

    Алькарас

    Карлос проведет первый официальный матч после неудачной поездки в Рио-де-Жанейро.

    На грунтовом турнире в Бразилии испанец испанец провел лишь два гейма. В самом начале матча против Тьяго Монтейро он неудачно подвернул ногу и вскоре понял, что лучше сняться.

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    • К счастью, всё в порядке, в тот же день Алькарас подтвердил, что отделался лишь испугом.

    В минувшее воскресенье Карлитос обыграл Рафаэля Надаля (3:6, 6:4, 14-12) на выставочном турнире в Лас-Вегасе. Судя по этому матчу, он действительно в порядке.

    Хотя так же думали и про Надаля, который в последний момент сообщил, что вынужден пропустить турнир.

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    Алькарас — действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Интересно, что в случае поражения до четвертьфинала 20-летний теннисист опустится в рейтинге на третье место, а вторым станет Янник Синнер.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 7.70, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: с одной стороны, все очевидно, но при этом нельзя не отметить, что в последнее время уровень тенниса Алькараса вызывает сомнения. Вряд ли здесь дойдет до сенсации, но и разгрома тоже не стоит ждать.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.

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    Ставка и прогноз на матч Арнальди — Алькарас с коэффициентом 2.08. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на теннис. У Алькараса будут проблемы в матче с Арнальди?
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