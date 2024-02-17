Свентек
Ига третий год подряд дошла в Дохе до финала. В двух предыдущих случаях она взяла титул.
В пятницу польская теннисистка должна была встретиться с Каролиной Плишковой, но соперница решила сняться с матча из-за плохого самочувствия. Чешка перед этим выиграла девять матчей подряд, и, похоже, почувствовала, что у нее просто не осталось сил на игру с первой ракеткой мира.
В общем, Ига получила выходной, который точно не помешает ей перед непростой встречей с Рыбакиной.
Ранее на этой неделе Свентек разгромила румынку Сорану Кырстю, россиянку Екатерину Александрову и белоруску Викторию Азаренко, отдав в общей сложности лишь 11 геймов.
Рыбакина
Елена тем временем сыграет уже в третьем финале в этом году. Ранее она взяла титулы в Брисбене и Абу-Даби.
В полуфинале представительница Казахстана одержала уверенную победу над Анастасией Павлюченковой.
Вопреки ожиданиям, Рыбакиной хватило двух сетов — 6:2, 6:4. Россиянке, похоже, не хватило энергии после напряженных матчей против Маркеты Вондроушовой и Даниэль Коллинс.
На этой неделе Рыбакина до сих пор отдала лишь одну партию. В третьем круге ей понадобился дополниельный сет в матче с Эммой Наварро.
Прогноз и ставка
На Свентек в этом матче можно поставить за 1.48, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 3.06.
Елена ведет в личных встречах с Игой со счетом 3-1. Все три победы над полькой уроженка Москвы одержала в прошлом году.
Несмотря на то, что Свентек традиционно очень мощно играет в Дохе, в данном случае логично предположить, что Рыбакина способна прервать невероятную серию соперницы.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.00.