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    Свентек обыграет Рыбакину и третий раз подряд станет чемпионкой в Дохе?

    Свентек — Рыбакина. Ставка (к. 2.00) и прогноз на финал турнира в Дохе 17 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Рыбакина
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против представительницы Казахстана в финале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свентек

    Ига третий год подряд дошла в Дохе до финала. В двух предыдущих случаях она взяла титул.

    В пятницу польская теннисистка должна была встретиться с Каролиной Плишковой, но соперница решила сняться с матча из-за плохого самочувствия. Чешка перед этим выиграла девять матчей подряд, и, похоже, почувствовала, что у нее просто не осталось сил на игру с первой ракеткой мира.

    В общем, Ига получила выходной, который точно не помешает ей перед непростой встречей с Рыбакиной.

    Ранее на этой неделе Свентек разгромила румынку Сорану Кырстю, россиянку Екатерину Александрову и белоруску Викторию Азаренко, отдав в общей сложности лишь 11 геймов.

    Рыбакина

    Елена тем временем сыграет уже в третьем финале в этом году. Ранее она взяла титулы в Брисбене и Абу-Даби.

    В полуфинале представительница Казахстана одержала уверенную победу над Анастасией Павлюченковой.

    Вопреки ожиданиям, Рыбакиной хватило двух сетов — 6:2, 6:4. Россиянке, похоже, не хватило энергии после напряженных матчей против Маркеты Вондроушовой и Даниэль Коллинс.

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    На этой неделе Рыбакина до сих пор отдала лишь одну партию. В третьем круге ей понадобился дополниельный сет в матче с Эммой Наварро.

    Прогноз и ставка

    На Свентек в этом матче можно поставить за 1.48, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 3.06.

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    Елена ведет в личных встречах с Игой со счетом 3-1. Все три победы над полькой уроженка Москвы одержала в прошлом году.

    Несмотря на то, что Свентек традиционно очень мощно играет в Дохе, в данном случае логично предположить, что Рыбакина способна прервать невероятную серию соперницы.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.00.

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