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    Сможет ли Шевченко обыграть Чжана?

    Чжан — Шевченко. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Роттердаме 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чжан — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 15:00 мск. Чжан — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    Чжичжэнь на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире в Марселе, впервые в сезоне выиграв два матча подряд.

    В первом раунде китайский теннисист одержал волевую победу над итальянцем Джулио Дзеппьери.

    Главным успехом Чжана стала победа над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге — 6:4, 6:4.

    В четвертьфинале представитель Поднебесной проиграл россиянину Карену Хачанову — 4:6, 1:6.

    На Открытом чемпионате Австралии Чжан уступил во втором раунде французу Юго Эмберу.

    Шевченко

    Александр тоже играл в Марселе, но смог пройти только один раунд.

    После победы над французом Бенжаменом Бонзи представитель Казахстана проиграл поляку Хуберту Хуркачу.

    На турнире в Монпелье Шевченко дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Александру Бублику, 57-я ракетка мира остановил чеха Далибора Сврчину и француза Грегуара Баррера.

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    На остальных турнирах в этом году Шевченко выигрывал в лучшем случае один матч.

    Прогноз и ставка

    На Чжана в этом матче можно поставить за 1.93, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.88.

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    Шансы действительно равны, однако есть ощущение, что у Шевченко будут проблемы в игре против крепкого китайца.

    Ставка — победа Чжана за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 23,0 за 1.94.

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    Чжан — Шевченко: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шевченко обыграть Чжана?
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