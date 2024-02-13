Чжан
Чжичжэнь на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире в Марселе, впервые в сезоне выиграв два матча подряд.
В первом раунде китайский теннисист одержал волевую победу над итальянцем Джулио Дзеппьери.
Главным успехом Чжана стала победа над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале представитель Поднебесной проиграл россиянину Карену Хачанову — 4:6, 1:6.
На Открытом чемпионате Австралии Чжан уступил во втором раунде французу Юго Эмберу.
Шевченко
Александр тоже играл в Марселе, но смог пройти только один раунд.
После победы над французом Бенжаменом Бонзи представитель Казахстана проиграл поляку Хуберту Хуркачу.
На турнире в Монпелье Шевченко дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Александру Бублику, 57-я ракетка мира остановил чеха Далибора Сврчину и француза Грегуара Баррера.
На остальных турнирах в этом году Шевченко выигрывал в лучшем случае один матч.
Прогноз и ставка
На Чжана в этом матче можно поставить за 1.93, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.88.
Шансы действительно равны, однако есть ощущение, что у Шевченко будут проблемы в игре против крепкого китайца.
Ставка — победа Чжана за 1.93.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 23,0 за 1.94.