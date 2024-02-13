Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 15:00 мск. Чжан — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Чжичжэнь на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире в Марселе, впервые в сезоне выиграв два матча подряд.

В первом раунде китайский теннисист одержал волевую победу над итальянцем Джулио Дзеппьери.

Главным успехом Чжана стала победа над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале представитель Поднебесной проиграл россиянину Карену Хачанову — 4:6, 1:6.

На Открытом чемпионате Австралии Чжан уступил во втором раунде французу Юго Эмберу.

Шевченко

Александр тоже играл в Марселе, но смог пройти только один раунд.

После победы над французом Бенжаменом Бонзи представитель Казахстана проиграл поляку Хуберту Хуркачу.

На турнире в Монпелье Шевченко дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Александру Бублику, 57-я ракетка мира остановил чеха Далибора Сврчину и француза Грегуара Баррера.

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На остальных турнирах в этом году Шевченко выигрывал в лучшем случае один матч.

Прогноз и ставка

На Чжана в этом матче можно поставить за 1.93, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.88.

Шансы действительно равны, однако есть ощущение, что у Шевченко будут проблемы в игре против крепкого китайца.

Ставка — победа Чжана за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 23,0 за 1.94.