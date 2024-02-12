Сафиуллин
Роман пока ни разу не играл после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В Мельбурне россиянин не прошел ни раунда, сразу же проиграв Таллону Грикспору. Примечательно, что соперник отыгрался с 0-2 по сетам.
Но совсем уж неудачным начало сезона нельзя назвать. В начале января Сафиуллин дошел до полуфинала в Брисбене.
На этом турнире он выиграла у американца Бена Шелтона, австралийца Алексея Попырина и итальянца Маттео Арнальди.
Руне
Хольгер тем временем в начале месяца выступил на турнире в Монпелье, где дошел до полуфинала.
Не самый плохой результат, но датчанин явно рассчитывал как минимум добраться до финала.
В полуфинале Руне не смог доиграть матч против Борны Чорича из-за дискомфорта в локте.
В связи с этим он не поехал в Марсель, но при этом сыграл на выставочном турнире UTS в Осло.
В прошлом году Руне выиграл в Роттердаме лишь один матч.
Прогноз и ставка
На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.19, победу Руне букмекеры предлагают за 1.68.
В прошлом месяце Роман проиграл Хольгеру в Брисбене со счетом 4:6, 6:7. Скорее всего, их предстоящий матч тоже получится максимально напряженным. На крытых кортах датчанину будет сложно обыграть российского теннисиста.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.32.