Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против датчанина Хольгера Руне в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 13:00 мск. Сафиуллин — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман пока ни разу не играл после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне россиянин не прошел ни раунда, сразу же проиграв Таллону Грикспору. Примечательно, что соперник отыгрался с 0-2 по сетам.

Но совсем уж неудачным начало сезона нельзя назвать. В начале января Сафиуллин дошел до полуфинала в Брисбене.

На этом турнире он выиграла у американца Бена Шелтона, австралийца Алексея Попырина и итальянца Маттео Арнальди.

Руне

Хольгер тем временем в начале месяца выступил на турнире в Монпелье, где дошел до полуфинала.

Не самый плохой результат, но датчанин явно рассчитывал как минимум добраться до финала.

В полуфинале Руне не смог доиграть матч против Борны Чорича из-за дискомфорта в локте.

Все прогнозы на теннис

В связи с этим он не поехал в Марсель, но при этом сыграл на выставочном турнире UTS в Осло.

В прошлом году Руне выиграл в Роттердаме лишь один матч.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.19, победу Руне букмекеры предлагают за 1.68.

В прошлом месяце Роман проиграл Хольгеру в Брисбене со счетом 4:6, 6:7. Скорее всего, их предстоящий матч тоже получится максимально напряженным. На крытых кортах датчанину будет сложно обыграть российского теннисиста.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.32.