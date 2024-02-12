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    Сафиуллин возьмет реванш у Руне?

    Сафиуллин — Руне. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Роттердаме 12 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Руне
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против датчанина Хольгера Руне в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 13:00 мск. Сафиуллин — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Роттердам. Мужчины 12 Февраля 2024 года
    Роман Сафиуллин (Россия)
  • Роттердам. Мужчины
    •  Роман Сафиуллин (Россия) 12:00 Holger Rune Holger Rune
  • Роттердам. Мужчины
    •

    Сафиуллин

    Роман пока ни разу не играл после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии.

    В Мельбурне россиянин не прошел ни раунда, сразу же проиграв Таллону Грикспору. Примечательно, что соперник отыгрался с 0-2 по сетам.

    Но совсем уж неудачным начало сезона нельзя назвать. В начале января Сафиуллин дошел до полуфинала в Брисбене.

    На этом турнире он выиграла у американца Бена Шелтона, австралийца Алексея Попырина и итальянца Маттео Арнальди.

    Руне

    Хольгер тем временем в начале месяца выступил на турнире в Монпелье, где дошел до полуфинала.

    Не самый плохой результат, но датчанин явно рассчитывал как минимум добраться до финала.

    В полуфинале Руне не смог доиграть матч против Борны Чорича из-за дискомфорта в локте.

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    В связи с этим он не поехал в Марсель, но при этом сыграл на выставочном турнире UTS в Осло.

    В прошлом году Руне выиграл в Роттердаме лишь один матч.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.19, победу Руне букмекеры предлагают за 1.68.

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    В прошлом месяце Роман проиграл Хольгеру в Брисбене со счетом 4:6, 6:7. Скорее всего, их предстоящий матч тоже получится максимально напряженным. На крытых кортах датчанину будет сложно обыграть российского теннисиста.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

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    Сафиуллин — Руне: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 12.02.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин возьмет реванш у Руне?
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