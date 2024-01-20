Шан
Цзюньчэн улучшил свой прошлогодний результат на австралийском мэйджоре. Тогда он не смог пройти второй круг, проиграв Фрэнсису Тиафо.
На этот раз китайцу достался не такой серьезный соперник. В предыдущем матче он остановил Сумита Нагала, который на старте турнира сенсационно выиграл у Александра Бублика.
Шан плохо начал встречу с индийцем, но в итоге совершил камбэк — 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.
В первом раунде 18-летний теннисист одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 6:3, 1:6, 3:6, 6:4, 6:2.
Также стоит отметить, что в начале января Шан дошел до полуфинала в Гонконге. Там его остановил россиянин Андрей Рублев.
Алькарас
Карлос относительно спокойно прошел предыдущие раунды, но пока что не впечатлил.
Во втором круге испанец одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:4, 6:7, 6:3, 7:6. Итальянец вполне мог затащить вторую ракетку мира в пятый сет.
Победа все-таки получилась не такой убедительной, как ожидалось. Кажется, многие теннисисты научились использовать недостатки в игре второй ракетки мира.
Все прогнозы на Australian Open
Очевидно, что Алькарасу надо срочно прибавлять, с таким теннисом, как в недавних матчах, ему будет сложно достичь своих целей в Мельбурне.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что у Алькараса не будет проблем в предстоящем матча. На победу Шана можно поставить за 17.75.
Шан после матча с Нагалом явно скромничал, отвечая на вопросы о предстоящей встрече Алькарасом. Китаец почти прямо заявил, что проиграет испанцу. Но на самом деле этот 18-летний парень не так прост — Карлосу будет сложно, в этом нет ни малейших сомнений.
Ставка — победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5 за 2.98.