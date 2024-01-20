ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни и Стивен ДжеррардНереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров Валентина Шевченко5 причин, почему Валентина Шевченко не вернет себе пояс Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны
  • 18:21
    • Australian Open — 2024, мужчины: результаты игрового дня
  • 17:19
    • Амарал рассказал о трансферных приоритетах «Спартака»
  • 16:47
    • Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании
  • 16:35
    • Сборная Японии проиграла Ираку на Кубке Азии
    Все новости спорта

    Алькарас проиграет китайцу Шану?

    Шан — Алькарас. Ставка (к. 2.98) и прогноз на Australian Open 20 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Карлос Алькарас
    Прогноз и ставки на Шан — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 05:30 мск. Шан — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Теннис. Australian Open. Мужчины 20 Января 2024 года

    Шан

    Цзюньчэн улучшил свой прошлогодний результат на австралийском мэйджоре. Тогда он не смог пройти второй круг, проиграв Фрэнсису Тиафо.

    На этот раз китайцу достался не такой серьезный соперник. В предыдущем матче он остановил Сумита Нагала, который на старте турнира сенсационно выиграл у Александра Бублика.

    Шан плохо начал встречу с индийцем, но в итоге совершил камбэк — 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.
    В первом раунде 18-летний теннисист одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 6:3, 1:6, 3:6, 6:4, 6:2.

    Также стоит отметить, что в начале января Шан дошел до полуфинала в Гонконге. Там его остановил россиянин Андрей Рублев.

    Алькарас

    Карлос относительно спокойно прошел предыдущие раунды, но пока что не впечатлил.

    Во втором круге испанец одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:4, 6:7, 6:3, 7:6. Итальянец вполне мог затащить вторую ракетку мира в пятый сет.

    Победа все-таки получилась не такой убедительной, как ожидалось. Кажется, многие теннисисты научились использовать недостатки в игре второй ракетки мира.

    Все прогнозы на Australian Open

    Очевидно, что Алькарасу надо срочно прибавлять, с таким теннисом, как в недавних матчах, ему будет сложно достичь своих целей в Мельбурне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у Алькараса не будет проблем в предстоящем матча. На победу Шана можно поставить за 17.75.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Шан после матча с Нагалом явно скромничал, отвечая на вопросы о предстоящей встрече Алькарасом. Китаец почти прямо заявил, что проиграет испанцу. Но на самом деле этот 18-летний парень не так прост — Карлосу будет сложно, в этом нет ни малейших сомнений.

    Ставка — победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5 за 2.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Вьетнам — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сенегал — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гонконг — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сампдория — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сарагоса — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бержерак — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.91
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Гвинея — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шан — Алькарас: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас проиграет китайцу Шану?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры