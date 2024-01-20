Испанец Карлос Алькарас сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 05:30 мск. Шан — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Шан

Цзюньчэн улучшил свой прошлогодний результат на австралийском мэйджоре. Тогда он не смог пройти второй круг, проиграв Фрэнсису Тиафо.

На этот раз китайцу достался не такой серьезный соперник. В предыдущем матче он остановил Сумита Нагала, который на старте турнира сенсационно выиграл у Александра Бублика.

Шан плохо начал встречу с индийцем, но в итоге совершил камбэк — 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

В первом раунде 18-летний теннисист одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 6:3, 1:6, 3:6, 6:4, 6:2.

Также стоит отметить, что в начале января Шан дошел до полуфинала в Гонконге. Там его остановил россиянин Андрей Рублев.

Алькарас

Карлос относительно спокойно прошел предыдущие раунды, но пока что не впечатлил.

Во втором круге испанец одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:4, 6:7, 6:3, 7:6. Итальянец вполне мог затащить вторую ракетку мира в пятый сет.

Победа все-таки получилась не такой убедительной, как ожидалось. Кажется, многие теннисисты научились использовать недостатки в игре второй ракетки мира.

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Очевидно, что Алькарасу надо срочно прибавлять, с таким теннисом, как в недавних матчах, ему будет сложно достичь своих целей в Мельбурне.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у Алькараса не будет проблем в предстоящем матча. На победу Шана можно поставить за 17.75.

Шан после матча с Нагалом явно скромничал, отвечая на вопросы о предстоящей встрече Алькарасом. Китаец почти прямо заявил, что проиграет испанцу. Но на самом деле этот 18-летний парень не так прост — Карлосу будет сложно, в этом нет ни малейших сомнений.

Ставка — победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5 за 2.98.