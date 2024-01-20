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    Свентек дожмет Носкову в третьем сете?

    Свентек — Носкова. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Australian Open 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Носкова
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против чешки Линды Носковой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 11:00 мск. Свентек — Носкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 20 Января 2024 года

    Свентек

    Ига в предыдущем раунде с трудом остановила американку Даниэль Коллинс. Камбэк получился эффектным, хотя в какой-то момент можно было подумать, что главная сенсация женского турнира грянет уже во втором круге.

    Свентек дожала финалистку Australian Open-2022 только в треть
    ем сете — 6:4, 3:6, 6:4.

    В решающей партии Ига уступала 1:4 с двойным брейком, а при счете 2:4 ушла с 0:40. Коллинс, конечно, опасная, но такой сценарий стал большим сюрпризом.

    Но зато Свентек показала, на что она способна даже в столь безнадежной ситуации. Не факт, что у нее будут еще такие сложные матчи на текущем турнире.

    Носкова

    Линда тем временем впервые играет в основной сетке австралийского мэйджора.

    В прошлом году она не прошла квалификацию, хотя перед этим сенсационно прорвалась в финал в Аделаиде.

    Как ни странно, текущий сезон чешка тоже начала с выхода в финал, только на этот раз в Брисбене. В решающем матче ее остановила Елена Рыбакина.

    Все прогнозы на Australian Open

    В Мельбурне Носкова начала с победы над соотечественницей Мари Боузковой — 6:1, 7:5.

    Во втором круге 19-летняя теннисистка выиграла у американки Маккартни Кесслер — 6:3, 1:6, 6:4.

    Также стоит отметить, что в Брисбене Носкова выиграла у Мирры Андреевой (7:5, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у Свентек не будет проблем в предстоящем матче. На победу Носковой можно поставить за 8.60.

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    В прошлом году Ига разгромила Линду на турнире в Варшаве. Скорее всего, в ближайшей игре номер один в мире тоже не станет драматизировать.

    Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.03.

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    Свентек — Носкова: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на теннис. Свентек дожмет Носкову в третьем сете?
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