Полька Ига Свентек сыграет против чешки Линды Носковой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 11:00 мск. Свентек — Носкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Свентек

Ига в предыдущем раунде с трудом остановила американку Даниэль Коллинс. Камбэк получился эффектным, хотя в какой-то момент можно было подумать, что главная сенсация женского турнира грянет уже во втором круге.

Свентек дожала финалистку Australian Open-2022 только в треть

ем сете — 6:4, 3:6, 6:4.

В решающей партии Ига уступала 1:4 с двойным брейком, а при счете 2:4 ушла с 0:40. Коллинс, конечно, опасная, но такой сценарий стал большим сюрпризом.

Но зато Свентек показала, на что она способна даже в столь безнадежной ситуации. Не факт, что у нее будут еще такие сложные матчи на текущем турнире.

Носкова

Линда тем временем впервые играет в основной сетке австралийского мэйджора.

В прошлом году она не прошла квалификацию, хотя перед этим сенсационно прорвалась в финал в Аделаиде.

Как ни странно, текущий сезон чешка тоже начала с выхода в финал, только на этот раз в Брисбене. В решающем матче ее остановила Елена Рыбакина.

Все прогнозы на Australian Open

В Мельбурне Носкова начала с победы над соотечественницей Мари Боузковой — 6:1, 7:5.

Во втором круге 19-летняя теннисистка выиграла у американки Маккартни Кесслер — 6:3, 1:6, 6:4.

Также стоит отметить, что в Брисбене Носкова выиграла у Мирры Андреевой (7:5, 6:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у Свентек не будет проблем в предстоящем матче. На победу Носковой можно поставить за 8.60.

В прошлом году Ига разгромила Линду на турнире в Варшаве. Скорее всего, в ближайшей игре номер один в мире тоже не станет драматизировать.

Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.03.