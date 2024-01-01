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    Хуркач обыграет Давидовича-Фокину на решающем тай-брейке?

    Хуркач — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на United Cup 1 января 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 1 января, начало — в 05:00 мск. Хуркач — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. United Cup 01 Января 2024 года

    Хуркач

    Хуберт начал текущий розыгрыш United Cup с волевой победы над Тьяго Сейботом Уайлдом.

    Матч получился не таким простым, как ожидалось. Бразилец здоворо действовал в первом сете — сначала он отыграл брейк, а потом отлично провел тай-брейк.

    Но после этого Хуркач взял игру под свой контроль. Как это часто бывает, благодаря классной подаче: во второй и третьей партиях у Тьяго не было ни одного брейк-пойнта.

    В общем, Хуркач сходу показал, что готов к стрессовым ситуациям. Любому сопернику мощного поляку будет очень тяжело на приеме.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тоже начал турнир с победы над Сейботом Уайлдом. Только ему, в отличие от Хуби, хватило двух сетов.

    Более того, во второй партии бразильский теннисист вообще не сопротивлялся — 6:4, 6:0. В любом случае, этот результат не стал сюрпризом.

    Давидович-Фокину хоть и не успел до сих пор дебютировать в топ-20, все равно входит в группу игроков, которые могут серьезной проблемой даже для первой пятерки рейтинга.

    Все прогнозы на теннис

    Также важно отметить, что в прошлом сезоне испанец демонстрировал свой лучший теннис на харде. В марте Алехандро дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а в августе прорвался в полуфинал в Торонто.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.50, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают — за 2.59.

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    Игры между испанцем и поляком, как правило, превращаются в триллер. Также интересно отметить, что Алехандро выиграл три из пяти предыдущих матчей против Хуберта.

    В данном случае логично рассмотреть ставку на тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Хуркач — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на теннис. Хуркач обыграет Давидовича-Фокину на решающем тай-брейке?
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