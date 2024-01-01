Хуркач
Хуберт начал текущий розыгрыш United Cup с волевой победы над Тьяго Сейботом Уайлдом.
Матч получился не таким простым, как ожидалось. Бразилец здоворо действовал в первом сете — сначала он отыграл брейк, а потом отлично провел тай-брейк.
Но после этого Хуркач взял игру под свой контроль. Как это часто бывает, благодаря классной подаче: во второй и третьей партиях у Тьяго не было ни одного брейк-пойнта.
В общем, Хуркач сходу показал, что готов к стрессовым ситуациям. Любому сопернику мощного поляку будет очень тяжело на приеме.
Давидович-Фокина
Алехандро тоже начал турнир с победы над Сейботом Уайлдом. Только ему, в отличие от Хуби, хватило двух сетов.
Более того, во второй партии бразильский теннисист вообще не сопротивлялся — 6:4, 6:0. В любом случае, этот результат не стал сюрпризом.
Давидович-Фокину хоть и не успел до сих пор дебютировать в топ-20, все равно входит в группу игроков, которые могут серьезной проблемой даже для первой пятерки рейтинга.
Также важно отметить, что в прошлом сезоне испанец демонстрировал свой лучший теннис на харде. В марте Алехандро дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а в августе прорвался в полуфинал в Торонто.
Прогноз и ставка
На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.50, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают — за 2.59.
Игры между испанцем и поляком, как правило, превращаются в триллер. Также интересно отметить, что Алехандро выиграл три из пяти предыдущих матчей против Хуберта.
В данном случае логично рассмотреть ставку на тотал геймов больше 23,0 за 1.92.