Эстонка Кайя Канепи сыграет против француженки Клое Паке в первом круге турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 5 декабря, начало — в 21:30 мск. Канепи — Паке: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Канепи

Кайе уже 38, но с учетом того, что она решила играть даже в декабре, завершение карьеры в ближайшем будущем точно не входит в ее планы.

Сейчас эстонка больше думает о том, как вернуться в топ-100. В Анже она приехала в статусе 167-й ракетки мира.

Правда, стоит отметить, что после Открытого чемпионата США Канепи провела лишь один матч. В октябре бывшая 15-я ракетка мира уступила Дальме Гальфи на турнире в Руане.

В этом году лучшим результатом Канепи стала победа на грунтовом турнире ITF в нидерландском Амстелвеене.

Паке

Клое занимает 186-е место в текущей версии рейтинга WTA.

В этом году француженка выиграла один турнир на уровне ITF. В начале сентября она взяла титул в швейцарском Коллонж-Бельриве.

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Осенью Паке прошла квалификацию на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис) и дошла до четвертьфинала в Братиславе.

В этом году Клое провела 27 матчей на крытых кортах.

Прогноз и ставка

На Канепи в этом матче можно поставить за 1.65, победу Паке букмекеры предлагают за 2.22.

Пять лет назад Кайя спокойно обыграла француженку на грунтовом турнире в Штутгарте — 6:2, 6:1. На этот раз вряд ли дойдет до разгрома. Более того, не факт, что опытная эстонка выйдет в следующий раунд.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.