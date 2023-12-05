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    Сможет ли Канепи пройти первый круг в Анже?

    Канепи — Паке. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Анже 5 декабря 2023 года

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    Кайя Канепи
    Эстонка Кайя Канепи сыграет против француженки Клое Паке в первом круге турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 5 декабря, начало — в 21:30 мск. Канепи — Паке: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Канепи

    Кайе уже 38, но с учетом того, что она решила играть даже в декабре, завершение карьеры в ближайшем будущем точно не входит в ее планы.

    Сейчас эстонка больше думает о том, как вернуться в топ-100. В Анже она приехала в статусе 167-й ракетки мира.

    Правда, стоит отметить, что после Открытого чемпионата США Канепи провела лишь один матч. В октябре бывшая 15-я ракетка мира уступила Дальме Гальфи на турнире в Руане.

    В этом году лучшим результатом Канепи стала победа на грунтовом турнире ITF в нидерландском Амстелвеене.

    Паке

    Клое занимает 186-е место в текущей версии рейтинга WTA.

    В этом году француженка выиграла один турнир на уровне ITF. В начале сентября она взяла титул в швейцарском Коллонж-Бельриве.

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    Осенью Паке прошла квалификацию на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис) и дошла до четвертьфинала в Братиславе.

    В этом году Клое провела 27 матчей на крытых кортах.

    Прогноз и ставка

    На Канепи в этом матче можно поставить за 1.65, победу Паке букмекеры предлагают за 2.22.

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    Пять лет назад Кайя спокойно обыграла француженку на грунтовом турнире в Штутгарте — 6:2, 6:1. На этот раз вряд ли дойдет до разгрома. Более того, не факт, что опытная эстонка выйдет в следующий раунд.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Канепи — Паке: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Канепи пройти первый круг в Анже?
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