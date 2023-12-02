Француженка Ализе Корне сыграет против Марины Бассольс Риберы в полуфинале турнира в Андорре. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:00 мск. Бассольс Рибера — Корне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Бассольс Рибера

Марина впервые в сезоне выиграла на харде три матча подряд.

В начале года испанка прошла квалификацию сразу не двух турнирах WTA на крытых кортах — в Лионе и Линце.

Главным достижением Бассольс Риберы в этом сезоне стала победа на грунтовом турнире в Любляне (Словения).

На этой неделе Марина, занимающая в рейтинге 145-е место, начала с победы над немкой Номой Ноха Акугю, после чего обыграла 22-летнюю россиянку Екатерину Рейнгольд.

В четвертьфинале Бассольс Рибера одержала волевую победу над бывшей 11-й ракеткой мира Анастасией Севастовой — 2:6, 7:6, 6:4. Во второй партии теннисистка из Латвии не реализовала два матчбола при счете 6:5.

Корне

Ализе в четвертьфинале остановила главную фаворитку турнира Клару Таусон.

Вопреки ожиданиям, француженке хватило двух сетов для победы над мощной датчанкой — 6:3, 6:4.

На этот раз Корне показала хороший теннис и на собственной подаче, и на приеме. В ключевых моментах она действовала заметно лучше соперницы.

Все прогнозы на теннис

Перед этим бывшая 11-я ракетка мира дожала в третьем сете Чаглу Бююкакчай из Турции и испанку Нурию Парризас-Диас.

В этом году Корне еще ни разу не выигрывала больше трех матчей в течение одной недели.

Прогноз и ставка

На Бассольс Риберу в этом матче можно поставить за 2.50, победу Корне букмекеры предлагаю за 1.50.

Опытная француженка, похоже, решила, что завершать год без титулов не совсем правильно. Вряд ли дойдет до разгрома, но вполне вероятно, что Ализе снова выиграет в двух сетах.

Ставка — победа Корне + тотал геймов больше 18,5 за 2.10.