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    Корне впервые в сезоне выйдет в финал?

    Бассольс Рибера — Корне. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Андорре 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бассольс Рибера — Корне
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    Ализе Корне
    Француженка Ализе Корне сыграет против Марины Бассольс Риберы в полуфинале турнира в Андорре. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:00 мск. Бассольс Рибера — Корне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Бассольс Рибера

    Марина впервые в сезоне выиграла на харде три матча подряд.

    В начале года испанка прошла квалификацию сразу не двух турнирах WTA на крытых кортах — в Лионе и Линце.

    Главным достижением Бассольс Риберы в этом сезоне стала победа на грунтовом турнире в Любляне (Словения).

    На этой неделе Марина, занимающая в рейтинге 145-е место, начала с победы над немкой Номой Ноха Акугю, после чего обыграла 22-летнюю россиянку Екатерину Рейнгольд.

    В четвертьфинале Бассольс Рибера одержала волевую победу над бывшей 11-й ракеткой мира Анастасией Севастовой — 2:6, 7:6, 6:4. Во второй партии теннисистка из Латвии не реализовала два матчбола при счете 6:5.

    Корне

    Ализе в четвертьфинале остановила главную фаворитку турнира Клару Таусон.

    Вопреки ожиданиям, француженке хватило двух сетов для победы над мощной датчанкой — 6:3, 6:4.

    На этот раз Корне показала хороший теннис и на собственной подаче, и на приеме. В ключевых моментах она действовала заметно лучше соперницы.

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    Перед этим бывшая 11-я ракетка мира дожала в третьем сете Чаглу Бююкакчай из Турции и испанку Нурию Парризас-Диас.

    В этом году Корне еще ни разу не выигрывала больше трех матчей в течение одной недели.

    Прогноз и ставка

    На Бассольс Риберу в этом матче можно поставить за 2.50, победу Корне букмекеры предлагаю за 1.50.

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    Опытная француженка, похоже, решила, что завершать год без титулов не совсем правильно. Вряд ли дойдет до разгрома, но вполне вероятно, что Ализе снова выиграет в двух сетах.

    Ставка — победа Корне + тотал геймов больше 18,5 за 2.10.

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    Бассольс Рибера — Корне: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на теннис. Корне впервые в сезоне выйдет в финал?
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