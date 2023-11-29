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    Микельсену хватит трех сетов для победы над Шелбаем?

    Микельсен — Шелбай. Ставка (к. 1.92) и прогноз на молодежный Итоговый турнир 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Микельсен — Шелбай
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    Алекс Микельсен
    Американец Алекс Микельсен сыграет против Абделлаха Шелбая во втором туре группового этапа молодежного Итогогово турнира ATP. Матч пройдет 29 ноября в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:00 мск. Микельсен — Шелбай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Микельсен

    Алекс в первом туре проиграл сербу Хамаду Медьедовичу — 2:4, 3:4, 4:3, 4:3, 3:4.

    Как и ожидалось, матч получился максимально напряженным, хотя после первых двух партий многие наверняка подумали, что серб спокойно дожмет американского теннисиста.

    На тай-брейке решающего сета Микельсен дважды ошибся при счете 5:5.

    Главной проблемой Алекса стала игра на приеме, за весь матч у него было лишь три брейк-пойнта, тогда как у соперника — 11.

    Шелбай

    Про Абедаллаха на этой неделе заговорил сам Рафаэль Надаль, заявивший, что теннисист из Иордании «способен делать то, что не могут другие».

    Все очень просто: Шелбай является выпускником академии Надаля, поэтому грунтовый король действительно отлично знаком с его возможностями.

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    Правда, 20-летнему теннисисту пока не удалось подтвердить слова легендарного испанца. В первом матче на молодежном итоговом турнире он проиграл французу Люке Ван Ашу — 3:4, 4:3, 1:4, 1:4.

    Шелбай очень слабо провел третий и четвертый сеты. И есть подозрение, что он все-таки не сможет выйти из группы.

    Правила турнира

    Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

    матч состоит из 5 сетов;

    сет играется до 4 победных геймов;

    тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

    нет игры больше-меньше;

    если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

    Прогноз и ставка

    На Микельсена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шелбая букмекеры предлагают за 2.80.

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    Скорее всего, американец выиграет и продолжит борьбу за выход в полуфинал. Теннисисту из Иордании будет тяжело справиться с мощной подачей соперника.

    Ставка — победа Микельсена с форой по сетам (-1,5) за 1.92.

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    Микельсен — Шелбай: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на теннис. Микельсену хватит трех сетов для победы над Шелбаем?
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