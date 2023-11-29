Американец Алекс Микельсен сыграет против Абделлаха Шелбая во втором туре группового этапа молодежного Итогогово турнира ATP. Матч пройдет 29 ноября в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:00 мск. Микельсен — Шелбай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Микельсен

Алекс в первом туре проиграл сербу Хамаду Медьедовичу — 2:4, 3:4, 4:3, 4:3, 3:4.

Как и ожидалось, матч получился максимально напряженным, хотя после первых двух партий многие наверняка подумали, что серб спокойно дожмет американского теннисиста.

На тай-брейке решающего сета Микельсен дважды ошибся при счете 5:5.

Главной проблемой Алекса стала игра на приеме, за весь матч у него было лишь три брейк-пойнта, тогда как у соперника — 11.

Шелбай

Про Абедаллаха на этой неделе заговорил сам Рафаэль Надаль, заявивший, что теннисист из Иордании «способен делать то, что не могут другие».

Все очень просто: Шелбай является выпускником академии Надаля, поэтому грунтовый король действительно отлично знаком с его возможностями.

Все прогнозы на теннис

Правда, 20-летнему теннисисту пока не удалось подтвердить слова легендарного испанца. В первом матче на молодежном итоговом турнире он проиграл французу Люке Ван Ашу — 3:4, 4:3, 1:4, 1:4.

Шелбай очень слабо провел третий и четвертый сеты. И есть подозрение, что он все-таки не сможет выйти из группы.

Правила турнира

Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Микельсена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шелбая букмекеры предлагают за 2.80.

Скорее всего, американец выиграет и продолжит борьбу за выход в полуфинал. Теннисисту из Иордании будет тяжело справиться с мощной подачей соперника.

Ставка — победа Микельсена с форой по сетам (-1,5) за 1.92.