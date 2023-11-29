Микельсен
Алекс в первом туре проиграл сербу Хамаду Медьедовичу — 2:4, 3:4, 4:3, 4:3, 3:4.
Как и ожидалось, матч получился максимально напряженным, хотя после первых двух партий многие наверняка подумали, что серб спокойно дожмет американского теннисиста.
На тай-брейке решающего сета Микельсен дважды ошибся при счете 5:5.
Главной проблемой Алекса стала игра на приеме, за весь матч у него было лишь три брейк-пойнта, тогда как у соперника — 11.
Шелбай
Про Абедаллаха на этой неделе заговорил сам Рафаэль Надаль, заявивший, что теннисист из Иордании «способен делать то, что не могут другие».
Все очень просто: Шелбай является выпускником академии Надаля, поэтому грунтовый король действительно отлично знаком с его возможностями.
Правда, 20-летнему теннисисту пока не удалось подтвердить слова легендарного испанца. В первом матче на молодежном итоговом турнире он проиграл французу Люке Ван Ашу — 3:4, 4:3, 1:4, 1:4.
Шелбай очень слабо провел третий и четвертый сеты. И есть подозрение, что он все-таки не сможет выйти из группы.
Правила турнира
Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
матч состоит из 5 сетов;
сет играется до 4 победных геймов;
тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;
нет игры больше-меньше;
если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.
Прогноз и ставка
На Микельсена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шелбая букмекеры предлагают за 2.80.
Скорее всего, американец выиграет и продолжит борьбу за выход в полуфинал. Теннисисту из Иордании будет тяжело справиться с мощной подачей соперника.
Ставка — победа Микельсена с форой по сетам (-1,5) за 1.92.