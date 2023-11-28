Француз Люка Ван Аш сыграет против иорданца Абедаллаха Шелбая в первом туре группового этапа Итогового молодежного турнира ATP. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:00 мск. Ван Аш — Шелбай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ван Аш

Люка завершил год в топ-100, в Джидду он приехал в статусе 70-й ракетки мира.

В первой половине сезона француз выиграл «челленджеры» в По и Сан-Ремо, после чего стал периодически заглядывать на турниры ATP.

В апреле Ван Аш одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге турнира в Баня-Луке. Дальше было поражение от Новака Джоковича, но при этом ему удалось взять сет в матче с лучшим игроком мира — 7:6, 3:6, 2:6.

В июле 19-летний теннисист дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в Гамбурге. Во втором круге он обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину.

В ноябре Ван Аш добрался до четвертьфинала на домашнем турнире в Меце.

Шелбай

Абедаллах тем временем самый низкорейтинговый участник молодежного итогового турнира.

Представитель Иордании занимает в рейтинге 185-е место, и выше он пока не поднимался.

Но судя по результатам, в том числе осенним, этого парня нельзя недооценивать.

Два месяца назад Шелбай стал победителем «челленджера» в Чарльстоне, а в начале ноября прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турира в Меце.

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В конце июня 20-летний теннисист прошел квалификацию на травяном турнире ATP на Мальорке, а в апреле добрался до второго круга в Баня-Луке.

Правила турнира

Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.46, победу Шелбая букмекеры предлагают за 2.72.

Француз выиграет, но до разгрома здесь, скорее всего, не дойдет. Абедаллах способен навязать борьбу.

Ставка — победа Ван Аша + тотал геймов больше 20,5 за 2.26.