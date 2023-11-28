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    Ван Ашу и Шелбаю понадобится пятый сет?

    Ван Аш — Шелбай. Ставка (к. 2.26) и прогноз на Итоговый молодежный турнир 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ван Аш — Шелбай
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    Люка Ван Аш
    Француз Люка Ван Аш сыграет против иорданца Абедаллаха Шелбая в первом туре группового этапа Итогового молодежного турнира ATP. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:00 мск. Ван Аш — Шелбай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ван Аш

    Люка завершил год в топ-100, в Джидду он приехал в статусе 70-й ракетки мира.

    В первой половине сезона француз выиграл «челленджеры» в По и Сан-Ремо, после чего стал периодически заглядывать на турниры ATP.

    В апреле Ван Аш одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге турнира в Баня-Луке. Дальше было поражение от Новака Джоковича, но при этом ему удалось взять сет в матче с лучшим игроком мира — 7:6, 3:6, 2:6.

    В июле 19-летний теннисист дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в Гамбурге. Во втором круге он обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину.

    В ноябре Ван Аш добрался до четвертьфинала на домашнем турнире в Меце.

    Шелбай

    Абедаллах тем временем самый низкорейтинговый участник молодежного итогового турнира.

    Представитель Иордании занимает в рейтинге 185-е место, и выше он пока не поднимался.

    Но судя по результатам, в том числе осенним, этого парня нельзя недооценивать.

    Два месяца назад Шелбай стал победителем «челленджера» в Чарльстоне, а в начале ноября прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турира в Меце.

    Все прогнозы на теннис

    В конце июня 20-летний теннисист прошел квалификацию на травяном турнире ATP на Мальорке, а в апреле добрался до второго круга в Баня-Луке.

    Правила турнира

    Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
    матч состоит из 5 сетов;

    сет играется до 4 победных геймов;

    тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

    нет игры больше-меньше;

    если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

    Прогноз и ставка

    На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.46, победу Шелбая букмекеры предлагают за 2.72.

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    Француз выиграет, но до разгрома здесь, скорее всего, не дойдет. Абедаллах способен навязать борьбу.

    Ставка — победа Ван Аша + тотал геймов больше 20,5 за 2.26.

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    Ван Аш — Шелбай: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на теннис. Ван Ашу и Шелбаю понадобится пятый сет?
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