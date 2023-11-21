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    Баутиста-Агут дожмет Вавассори только в третьем сете?

    Баутиста-Агут — Вавассори. Ставка (к. 1.87) и прогноз на «челленджер» в Валенсии 21 ноября 2023 года

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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против итальянца Андреа Вавассори в первом круге «челленджера» в Валенсии (Испания). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:30 мск. Баутиста-Агут — Вавассори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Баутиста-Агут

    Роберто, похоже, решил не отдыхать перед новым сезоном. Но в его случае это было ожидаемо.

    В конце июля испанец получил травму, из-за которой пропустил все турниры в Северной Америке, в том числе US Open.

    После возвращения Баутиста-Агут до сих пор выиграл лишь три матча, из-за чего опустился в рейтинге на 62-е место.

    На «Мастерсе» в Париже бывшая девятая ракетка мира проиграл во втором круге Хуберту Хуркачу. В Софии Роберто тоже не смог пройти второй круг, уступив на решающем тай-брейке Фабиану Марожану.

    Вавассори

    Андреа тем временем находится всего лишь на 167-й строчке, но этого парня точно не стоит недооценивать, особенно на грунте.

    В конце апреля итальянец прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Мадриде, а потом сделал то же самое на «Ролан Гаррос».

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    На турнире в Марракеше 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Дэну Эвансу, он остановил Николаса Харри и Хауме Муньяра.

    В этом году Вавассори выиграл 26 из 39 матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Вавассори в этом матче можно поставить за 1.41, победу Вавассори букмекеры предлагают за 2.75.

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    Ранее в этом сезоне Роберто обыграл итальянца на травяном турнире в Галле — 6:3, 6:4. Но на грунте Андреа вполне способен как минимум взять сет.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.

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    Баутиста-Агут — Вавассори: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на теннис. Баутиста-Агут дожмет Вавассори только в третьем сете?
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