Баутиста-Агут
Роберто, похоже, решил не отдыхать перед новым сезоном. Но в его случае это было ожидаемо.
В конце июля испанец получил травму, из-за которой пропустил все турниры в Северной Америке, в том числе US Open.
После возвращения Баутиста-Агут до сих пор выиграл лишь три матча, из-за чего опустился в рейтинге на 62-е место.
На «Мастерсе» в Париже бывшая девятая ракетка мира проиграл во втором круге Хуберту Хуркачу. В Софии Роберто тоже не смог пройти второй круг, уступив на решающем тай-брейке Фабиану Марожану.
Вавассори
Андреа тем временем находится всего лишь на 167-й строчке, но этого парня точно не стоит недооценивать, особенно на грунте.
В конце апреля итальянец прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Мадриде, а потом сделал то же самое на «Ролан Гаррос».
На турнире в Марракеше 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Дэну Эвансу, он остановил Николаса Харри и Хауме Муньяра.
В этом году Вавассори выиграл 26 из 39 матчей на грунте.
Прогноз и ставка
На Вавассори в этом матче можно поставить за 1.41, победу Вавассори букмекеры предлагают за 2.75.
Ранее в этом сезоне Роберто обыграл итальянца на травяном турнире в Галле — 6:3, 6:4. Но на грунте Андреа вполне способен как минимум взять сет.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.