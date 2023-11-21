Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против итальянца Андреа Вавассори в первом круге «челленджера» в Валенсии (Испания). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:30 мск. Баутиста-Агут — Вавассори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баутиста-Агут

Роберто, похоже, решил не отдыхать перед новым сезоном. Но в его случае это было ожидаемо.

В конце июля испанец получил травму, из-за которой пропустил все турниры в Северной Америке, в том числе US Open.

После возвращения Баутиста-Агут до сих пор выиграл лишь три матча, из-за чего опустился в рейтинге на 62-е место.

На «Мастерсе» в Париже бывшая девятая ракетка мира проиграл во втором круге Хуберту Хуркачу. В Софии Роберто тоже не смог пройти второй круг, уступив на решающем тай-брейке Фабиану Марожану.

Вавассори

Андреа тем временем находится всего лишь на 167-й строчке, но этого парня точно не стоит недооценивать, особенно на грунте.

В конце апреля итальянец прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Мадриде, а потом сделал то же самое на «Ролан Гаррос».

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На турнире в Марракеше 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Дэну Эвансу, он остановил Николаса Харри и Хауме Муньяра.

В этом году Вавассори выиграл 26 из 39 матчей на грунте.

Прогноз и ставка

На Вавассори в этом матче можно поставить за 1.41, победу Вавассори букмекеры предлагают за 2.75.

Ранее в этом сезоне Роберто обыграл итальянца на травяном турнире в Галле — 6:3, 6:4. Но на грунте Андреа вполне способен как минимум взять сет.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.