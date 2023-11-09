Шевченко
Александр благодаря выходу в четвертьфинал на втором турнире подряд на следующей неделе дебютирует в топ-60.
В первом круге пока еще представитель России (уже известно, что в через некоторое время Шевченко получит спортивное гражданство Казахстана) одержал победу над французом Матиасом Бургом — 6:4, 7:5.
В следующем матче было посложнее, тут уже Шевченко не хватило двух сетов. Венгр Мате Валькуж «развалился» только в третьей партии — 7:5, 2:6, 6:2.
Шевченко выиграл шесть из семи последних матчей. На турнире в Базеле он одержал победы над Стэном Вавринкой и Тейлором Фрицем.
Хачанов
Карен начал в Меце сразу со второго раунда благодаря тому, что оказался в числе сеяных.
В первом матче россиянин одержал победу над французом Констаном Лестьенном — 6:4, 6:4.
Хачанову пришлось слегка понервничать в начале игры, когда соперник внезапно повел с брейком. Но, к счастью, Лестьенн сразу после этого отдал два гейма на собственной подаче.
Во втором сете Карен отдал на своей подаче всего лишь пять очков.
Хачанов десятый раз в этом году дошел до четвертьфинала. Для него это рекорд в рамках одного сезона.
Прогноз и ставка
На Шевченко в этом матче можно поставить за 3.32, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.33.
Учитывая прогресс Шевченко, логично предположить, что на этот раз Карену может не хватить для победы двух сетов. И при этом еще не факт, что в следующий раунд выйдет именно Хачанов.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.05.