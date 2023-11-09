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    Хачанов проиграет Шевченко в Меце?

    Шевченко — Хачанов. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Меце 9 ноября 2023 года

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    Карен Хачанов
    Россияне Карен Хачанов и Александр Шевченко встретятся в четвертьфинале турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 16:00 мск. Шевченко — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 09 Ноября 2023 года

    Шевченко

    Александр благодаря выходу в четвертьфинал на втором турнире подряд на следующей неделе дебютирует в топ-60.

    В первом круге пока еще представитель России (уже известно, что в через некоторое время Шевченко получит спортивное гражданство Казахстана) одержал победу над французом Матиасом Бургом — 6:4, 7:5.

    В следующем матче было посложнее, тут уже Шевченко не хватило двух сетов. Венгр Мате Валькуж «развалился» только в третьей партии — 7:5, 2:6, 6:2.

    Шевченко выиграл шесть из семи последних матчей. На турнире в Базеле он одержал победы над Стэном Вавринкой и Тейлором Фрицем.

    Хачанов

    Карен начал в Меце сразу со второго раунда благодаря тому, что оказался в числе сеяных.

    В первом матче россиянин одержал победу над французом Констаном Лестьенном — 6:4, 6:4.

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    Хачанову пришлось слегка понервничать в начале игры, когда соперник внезапно повел с брейком. Но, к счастью, Лестьенн сразу после этого отдал два гейма на собственной подаче.

    Во втором сете Карен отдал на своей подаче всего лишь пять очков.

    Хачанов десятый раз в этом году дошел до четвертьфинала. Для него это рекорд в рамках одного сезона.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 3.32, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.33.

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    Учитывая прогресс Шевченко, логично предположить, что на этот раз Карену может не хватить для победы двух сетов. И при этом еще не факт, что в следующий раунд выйдет именно Хачанов.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.05.

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    Шевченко — Хачанов: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов проиграет Шевченко в Меце?
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