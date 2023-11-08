Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 8 ноября, начало — в 20:00 мск. Вавринка — Ван Аш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Стэн начал турнир с удивительно уверенной победы над Роберто Карбальесом-Баэной.

Бывшая третья ракетка мира отдал испанцу всего лишь два гейма — 6:0, 6:2.

По всей видимости, Вавринка серьезно настроен как минимум повторить результат прошлого сезона в Меце. Год назад он дошел здесь до полуфинала.

Правда, одного настроя явно будет мало. Не так давно 38-летний теннисист признался, что у него вообще не осталось сил под конец сезона. Но сейчас у Стэна, похоже, открылось второе дыхание.

Ван Аш

У Люки в первом круге был тяжелейший матч против Ботика ван де Зандшульпа.

Француз проиграл первый сет, но в итоге вырвал победу на решающем тай-брейке — 3:6, 6:3, 7:6.

Это был еще один матч, который показал, что уже в следующем сезоне 19-летний Ван Аш, скорее всего, дебютирует в топ-50.

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Люка один из самых талантливых французских теннисистов нового поколения. Ранее в этом году ему удалось взять сет даже в матче с Новаком Джоковичем.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.63, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 2.28.

Весной Стэн проиграл Люке на турнире в Баня-Луке — 6:1, 6:7, 4:6. Французу там чуть-чуть повезло, конечно, но эту победу точно нельзя назвать случайной.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.87. Вавринку ждет сложный матч.