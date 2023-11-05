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    Сможет ли Гауфф выйти в финал Итогового турнира?

    Пегула — Гауфф. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Итоговый турнир WTA 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Гауфф
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    Кори Гауфф
    Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула встретятся в полуфинале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 5 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 01:00 мск. Пегула — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пегула

    Игра и результаты Джессики стали главным сюрпризом группового этапа. До сих пор она не потерпела ни одного поражения.

    Американка начала неделю с классной победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной — 7:5, 6:2.

    Главную же пока сенсацию Пегула преподнесла во втором матче, обыграв белоруску Арину Соболенко. При этом здесь ей тоже хватило двух сетов — 6:4, 6:3.

    В игре против гречанки Марии Саккари у пятой ракетки мира тоже не было проблем — 6:3, 6:2.

    Похоже, Пегула сказала себе «не надо думать о результате, просто расслабься» — и теперь у нее всех хорошо.

    Гауфф

    Кори тем временем прорвалась в полуфинал на своем первом итоговом турнире.

    Американка вышла в плей-офф благодаря волевой победе над Маркетой Вондроушовой в заключительном матче группового этапа — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

    Во второй партии 19-летняя теннисистка сначала отыграла у чешки брейк, а потом не смогла подать на сет при счете 5:3.

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    Правда, Гауфф наверняка осталась слегка разочарована своей игрой. Взять хотя бы тот факт, что она допустила 17 (!) двойных ошибок. Повезло, что соперница тоже не лучшим образом проводила геймы на собственной подаче.

    Но есть и приятный факт: Гауфф выиграла 18 из 20 предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На Пегулу в этом матче можно поставить за 2.10, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.74.

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    С таким количеством ошибок на подаче Кори будет непросто остановить соотечественницу.

    Также стоит отметить, что в августе Гауфф проиграла Джессике на турнире в Монреале — 6:2, 5:7, 7:5.

    Ставка — победа Пегулы за 2.10.

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    Пегула — Гауфф: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гауфф выйти в финал Итогового турнира?
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