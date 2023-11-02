Чешка Маркета Вондроушова сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 2 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 02:30 мск. Жабер — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Онс начала итоговый с катастрофического поражения от Кори Гауфф — 0:6, 1:6

«Не буду жаловаться на корт или что-то другое. Что есть, то есть. Это часть игры. Для нас обеих он одинаковый», — сказала теннисистка из Туниса после матча.

Дело в том, что это поражение стало для Жабер самым крупным в карьере. Американка решила все вопросы всего лишь за 59 минут.

К сожалению, финалистка двух предыдущих розыгрышей Уимблдона, похоже, так и не смогла набрать оптимальную форму.

Вондроушова

Для Маркеты первый матч тоже получился чересчур сложным в эмоциональном плане.

Чешка проиграла Иге Свентек — 6:7, 0:6. Ключевым стал первый сет, в котором Вондроушова в какой-то момент вела 5:2.

В итоге чемпионка Уимблдона-2023 дважды не смогла подать на сет, а потом отдала партию на тай-брейке.

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Естественно, после такого потрясения Вондроушова так и не смогла прийти в себя — во втором сете она взяла на собственной подаче лишь два очка.

Прогноз и ставка

На Жабер в этом матче можно поставить за 2.41, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.57.

В данном случае дело не только в том, что предстоящий матч будет ключевым в борьбе за второе место в группе.

Есть еще кое-что: Онс хочет взять у Маркеты реванш за поражение в финале Уимблдона. Но одного настроя слишком мало. В своей нынешней форме Жабер вряд ли удивит соперницу.

Ставка — победа Вондроушовой с форой по геймам (-2,5) за 1.87.