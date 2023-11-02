ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПрощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет Эрик тен ХагНи идентичности, ни надежды. Пять причин, почему «МЮ» пора избавляться от Эрика тен Хага Исраэль Адесанья5 причин, почему Адесанья не вернет себе пояс в среднем весе
    Все новости спорта

    Вондроушова тоже обыграет Жабер с разгромным счетом?

    Жабер — Вондроушова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Итоговый турнир WTA 2 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Онс Жабер Прогнозы на Маркета Вондроушова Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Жабер — Вондроушова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркета Вондроушова
    Чешка Маркета Вондроушова сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 2 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 02:30 мск. Жабер — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жабер

    Онс начала итоговый с катастрофического поражения от Кори Гауфф — 0:6, 1:6

    «Не буду жаловаться на корт или что-то другое. Что есть, то есть. Это часть игры. Для нас обеих он одинаковый», — сказала теннисистка из Туниса после матча.

    Дело в том, что это поражение стало для Жабер самым крупным в карьере. Американка решила все вопросы всего лишь за 59 минут.

    К сожалению, финалистка двух предыдущих розыгрышей Уимблдона, похоже, так и не смогла набрать оптимальную форму.

    Вондроушова

    Для Маркеты первый матч тоже получился чересчур сложным в эмоциональном плане.

    Чешка проиграла Иге Свентек — 6:7, 0:6. Ключевым стал первый сет, в котором Вондроушова в какой-то момент вела 5:2.

    В итоге чемпионка Уимблдона-2023 дважды не смогла подать на сет, а потом отдала партию на тай-брейке.

    Все прогнозы на теннис

    Естественно, после такого потрясения Вондроушова так и не смогла прийти в себя — во втором сете она взяла на собственной подаче лишь два очка.

    Прогноз и ставка

    На Жабер в этом матче можно поставить за 2.41, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.57.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В данном случае дело не только в том, что предстоящий матч будет ключевым в борьбе за второе место в группе.

    Есть еще кое-что: Онс хочет взять у Маркеты реванш за поражение в финале Уимблдона. Но одного настроя слишком мало. В своей нынешней форме Жабер вряд ли удивит соперницу.

    Ставка — победа Вондроушовой с форой по геймам (-2,5) за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Владивосток
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эмбер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Зандхаузен — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Буноль — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тим — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Жабер — Вондроушова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на теннис. Вондроушова тоже обыграет Жабер с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры