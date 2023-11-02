Жабер
Онс начала итоговый с катастрофического поражения от Кори Гауфф — 0:6, 1:6
«Не буду жаловаться на корт или что-то другое. Что есть, то есть. Это часть игры. Для нас обеих он одинаковый», — сказала теннисистка из Туниса после матча.
Дело в том, что это поражение стало для Жабер самым крупным в карьере. Американка решила все вопросы всего лишь за 59 минут.
К сожалению, финалистка двух предыдущих розыгрышей Уимблдона, похоже, так и не смогла набрать оптимальную форму.
Вондроушова
Для Маркеты первый матч тоже получился чересчур сложным в эмоциональном плане.
Чешка проиграла Иге Свентек — 6:7, 0:6. Ключевым стал первый сет, в котором Вондроушова в какой-то момент вела 5:2.
В итоге чемпионка Уимблдона-2023 дважды не смогла подать на сет, а потом отдала партию на тай-брейке.
Естественно, после такого потрясения Вондроушова так и не смогла прийти в себя — во втором сете она взяла на собственной подаче лишь два очка.
Прогноз и ставка
На Жабер в этом матче можно поставить за 2.41, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.57.
В данном случае дело не только в том, что предстоящий матч будет ключевым в борьбе за второе место в группе.
Есть еще кое-что: Онс хочет взять у Маркеты реванш за поражение в финале Уимблдона. Но одного настроя слишком мало. В своей нынешней форме Жабер вряд ли удивит соперницу.
Ставка — победа Вондроушовой с форой по геймам (-2,5) за 1.87.