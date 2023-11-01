Джокович
Новак возвращается в тур спустя почти полтора месяца. Сразу после победы на Открытом чемпионате США серб провел один матч в Кубке Дэвиса, а потом, как и ожидалось, решил сделать паузу.
В принципе, это верное решение — какой смысл ему напрягаться и тратить силы после трех побед на «Больших шлемах» только в этом году.
Джокович отказался даже от участия в шанхайском «Мастерсе», несмотря на то, что его там очень ждали.
«Мастерс» в Париже станет для Ноле подготовкой к Итоговому турниру, на который приедут всего его основные конкуренты, включая Карлоса Алькараса и Даниила Медведева.
Этчеверри
Томас в первом круге одержал волевую победу над Миомиром Кецмановичем — 4:6, 7:6, 6:4.
Во второй партии аргентинец сделал обратный брейк при счете 3:4 и спас матчбол на тай-брейке.
Этчеверри в последнее время добился заметного прогресса на харде. На прошлой неделе 31-я ракетка мира прошел два раунда в Базеле, выиграв у Себастьяна Корды и Энди Маррея. Дальше было поражение от Хольгера Руне на решающем тай-брейке.
Еще два матча Этчеверри выиграл на турнире в китайском Чжухае, но соперники были попроще.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что у Джоковича не будет проблем в предстоящем матче. На Этчеверри можно поставить за 8.70.
Весной Новак играл против аргентинца на турнире в Риме. И там Томас выглядел очень даже достойно, особенно в первом сете, сербу даже тай-брейк понадобился — 7:6, 6:2.
Но это было на грунте, а на харде лучший теннисист мира, скорее всего, отдаст Этчеверри не больше пяти-шести геймов.
Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,5) за 2.13.