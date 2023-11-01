Серб Новак Джокович сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 13:00 мск. Джокович — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Новак возвращается в тур спустя почти полтора месяца. Сразу после победы на Открытом чемпионате США серб провел один матч в Кубке Дэвиса, а потом, как и ожидалось, решил сделать паузу.

В принципе, это верное решение — какой смысл ему напрягаться и тратить силы после трех побед на «Больших шлемах» только в этом году.

Джокович отказался даже от участия в шанхайском «Мастерсе», несмотря на то, что его там очень ждали.

«Мастерс» в Париже станет для Ноле подготовкой к Итоговому турниру, на который приедут всего его основные конкуренты, включая Карлоса Алькараса и Даниила Медведева.

Этчеверри

Томас в первом круге одержал волевую победу над Миомиром Кецмановичем — 4:6, 7:6, 6:4.

Во второй партии аргентинец сделал обратный брейк при счете 3:4 и спас матчбол на тай-брейке.

Этчеверри в последнее время добился заметного прогресса на харде. На прошлой неделе 31-я ракетка мира прошел два раунда в Базеле, выиграв у Себастьяна Корды и Энди Маррея. Дальше было поражение от Хольгера Руне на решающем тай-брейке.

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Еще два матча Этчеверри выиграл на турнире в китайском Чжухае, но соперники были попроще.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что у Джоковича не будет проблем в предстоящем матче. На Этчеверри можно поставить за 8.70.

Весной Новак играл против аргентинца на турнире в Риме. И там Томас выглядел очень даже достойно, особенно в первом сете, сербу даже тай-брейк понадобился — 7:6, 6:2.

Но это было на грунте, а на харде лучший теннисист мира, скорее всего, отдаст Этчеверри не больше пяти-шести геймов.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,5) за 2.13.