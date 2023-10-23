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    Зверев снова проиграет?

    Зверев — Офнер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Вене 23 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Офнер
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 18:30 мск. Зверев — Офнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Саша приехал в австрийскую столицу после двух провальных турниров, которые наверняка оставили след на его психологическом состоянии.

    На «Мастерсе» в Шанхае немецкий теннисист уже в первом матче потерпел сокрушительное поражение от Романа Сафиуллина (3:6, 1:6), которого в прошлом месяца обыграл в финале турнира в Чэнду.

    Еще одним разочарованием стало поражение от Джордана Томпсона в первом круге недавнего турнира в Токио — 3:6, 4:6.

    Эти поражения стали своеобразным подарком конкурентам Зверева в борьбе за путевку на Итоговый турнир.

    Сложно сказать, что произошло, но вполне вероятно, что спад связан с усталостью. Перед Шанхаем у Зверева была серия из четырех турниров, на каждом из которых он выиграл не менее четырех матчей.

    Офнер

    Себастьян тем временем вряд ли разочарован своими результатами. Для игрока, который любит выступать на грунте, ему действительно есть чем похвастаться.

    В первую очередь, это выход в полуфинал турнира в Астане. Здесь австриец выиграл у Мартона Фучовича, Александра Бублика и Домника Тима.

    На «Мастерсе» в Шанхае Офнер в первом круге обыграл Хуана-Пабло Варильяса, после чего уступил Томми Полу.

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    В Токио 27-летний теннисист тоже не смог пройти первый раунд. Здесь его остановил Феликс Оже-Альяссим.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Офнера букмекеры предлагают за 5.00.

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    На этом турнире Саше ни в коем случае нельзя проигрывать на ранних стадиях, в противном случае он рискует пролететь мимо ATP Finals.

    В связи с этим склоняемся к тому, что немец на этот раз обойдется без незапланированных сюрпризов.

    Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

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    Зверев — Офнер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на теннис. Зверев снова проиграет?
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