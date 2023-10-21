Американцы Бен Шелтон и Маркос Гирон встретятся в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 21 октября, начало — в 11:00 мск. Шелтон — Гирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шелтон

Бен второй раз в карьере дошел до полуфинала на уровне ATP. Первый был в начале сентября, когда он остановился в шаге от решающего матча на US Open.

Как и в Нью-Йорке, в японской столице Шелтону тоже пришлось играть против Томми Пола.

И если на мэйджоре его победа над соотечественником стала сюрпризом, то на этот раз уже никто не удивился.

Бену хватило двух сетов над 12-й ракеткой мира — 7:6, 6:3. В этом матче 21-летний теннисист снова здорово проводил геймы на собственной подаче.

И сейчас уже действительно не очень понятно, кто раньше дебютирует в топ-10 — занимающий 12-е место в рейтинге Пол или Шелтон, который находится на 19-й строчке.

Гирон

Маркос тем временем тоже не перестает удивлять. Только на этой неделе он уже дважды обыграл соперников, один из которых пока еще в топ-10, а второй не так давно выпал оттуда.

В четвертьфинале американец шокировал Феликса Оже-Альяссима, который впервые за долгое время наконец-то выиграл два матча подряд.

Но в матче против Гирона канадец просто капитулировал — 6:1, 6:4.

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Маркос классно играл на приеме, сумев взять на приеме пять геймов. Для матча с таким соперником это очень много.

Перед этим Гирон остановил бывшую вторую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:4).

Прогноз и ставка

На Шелтона в этом матче можно поставить за 1.59, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.36.

Несмотря на то, что Бен добился колоссального прогресса за последние пару месяцев. На этот раз все-таки есть смысл отказаться от ставок на исход. Маркос сейчас на кураже, это очевидно, и вполне вероятно, что он остановит и молодого соотечественника.

К тому же, ранее в этом сезоне Гирон уже обыгрывал Шелтона (6:4, 6:4 в Делрей-Бич).

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.