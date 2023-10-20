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    Оже-Альяссим выиграет третий матч подряд?

    Оже-Альяссим — Гирон. Ставка (к. 2.33) и прогноз на турнир в Токио 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Гирон
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против американца Маркоса Гирона в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 20 октября, начало — в 06:00 мск. Оже-Альяссим — Гирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Это случилось — Феликс впервые с марта выиграл два матча подряд. И это очень важно, прежде всего, для его психологического состояния.

    Во втором раунде канадец одержал уверенную победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:4, 6:1.

    И очевидно, что это был один из лучших матчей Оже-Альяссима за последние полгода.

    Правда, без помощи соперника все равно не обошлось. Офнер не лучшим образом действовал в геймах на собственной подаче.

    Но для Феликса сейчас на первом месте результат, а уже потом все остальное.

    Гирон

    Маркос тем временем преодолел уже целый путь на этом турнире. С учетом квалификации он выиграл в японской столице четыре матча.

    И надо сказать, что американец здорово удивил. Во втором раунде 30-летний теннисист одержал классную победу над Каспером Руудом — 6:3, 6:4.

    Гирон здорово действовал, прежде всего, в геймах на первой подаче. Для норвежца это, по всей видимости, стало откровением.

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    Также нельзя недооценивать и победу над японцем Есихито Нисиокой (7:6, 4:6, 6:1) в первом круге.

    Гирон выиграл два матча подряд впервые с августа, когда ему удалось добраться до третьего круга на «Мастерсе» в Торонто.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.60, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.34.

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    Феликс ранее ни разу не проигрывал американцу. На данный момент счет в противостоянии 3-0 в пользу канадского теннисиста.

    Несмотря на то, что Гирон обыграл Рууда, все равно склоняемся к тому, что на этот раз он не сможет удивить соперника.

    Ставка — победа Оже-Альяссима + тотал геймов больше 20,5 за 2.33.

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    Оже-Альяссим — Гирон: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим выиграет третий матч подряд?
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