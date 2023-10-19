Тим
Доминик в первом раунде с трудом выиграл у Луки Нарди. Впрочем, никто и не думал, что ему будет легко.
Бывшая третья ракетка мира отыграл у итальянца сет и брейк — 3:6, 7:6, 6:2.
Непростой матч, но при этом стоит отметить классную игру Тима в решающей партии. Здесь у соперника вообще не было шансов на успех.
Правда, сейчас все равно нет никакой уверенности в том, что чемпион US Open-2020 в ближайшем матче снова покажет свой лучший теннис. Отсутствие стабильности — главная проблема Тима с тех пор, как он вернулся в тур после серьезной травмы.
Ханфманн
Янник в первом круге достался не самый сложный соперник — 18-летний Александр Блокс.
Немцу хватило двух сетов для победы над 646-й ракеткой мира из Бельгии — 6:4, 7:6.
Но все равно не покидает ощущение, что Ханфманн слишком много позволил соперник, который до сих пор играл, в основном, на «фьючерсах».
Ханфманн ни разу не выигрывал два матча подряд после июньского турнира на Мальорке. Более того, с тех пор он одержал лишь три победы на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
На Тима в этом матче можно поставить за 1.84, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 1.96.
Соперник не самый опасный, но даже в этом случае нет уверенности в том, то Доминик выйдет в следующий раунд. У австрийца в этом году плохих матчей значительно больше, чем хороших.
Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.