Австриец Доминик Тим сыграет против немца Янника Ханфманна во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 19 октября, начало — в 12:00 мск. Тим — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Доминик в первом раунде с трудом выиграл у Луки Нарди. Впрочем, никто и не думал, что ему будет легко.

Бывшая третья ракетка мира отыграл у итальянца сет и брейк — 3:6, 7:6, 6:2.

Непростой матч, но при этом стоит отметить классную игру Тима в решающей партии. Здесь у соперника вообще не было шансов на успех.

Правда, сейчас все равно нет никакой уверенности в том, что чемпион US Open-2020 в ближайшем матче снова покажет свой лучший теннис. Отсутствие стабильности — главная проблема Тима с тех пор, как он вернулся в тур после серьезной травмы.

Ханфманн

Янник в первом круге достался не самый сложный соперник — 18-летний Александр Блокс.

Немцу хватило двух сетов для победы над 646-й ракеткой мира из Бельгии — 6:4, 7:6.

Но все равно не покидает ощущение, что Ханфманн слишком много позволил соперник, который до сих пор играл, в основном, на «фьючерсах».

Все прогнозы на теннис

Ханфманн ни разу не выигрывал два матча подряд после июньского турнира на Мальорке. Более того, с тех пор он одержал лишь три победы на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 1.84, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 1.96.

Соперник не самый опасный, но даже в этом случае нет уверенности в том, то Доминик выйдет в следующий раунд. У австрийца в этом году плохих матчей значительно больше, чем хороших.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.