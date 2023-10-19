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    Тим дожмет Ханфманна только в третьем сете?

    Тим — Ханфманн. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Антверпене 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Ханфманн
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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против немца Янника Ханфманна во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 19 октября, начало — в 12:00 мск. Тим — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Антверпен. Мужчины 19 Октября 2023 года
    Доминик Тим
  • Австрия
    •  Доминик Тим 11:00 Янник Ханфман (Германия) Янник Ханфман (Германия)
  • Антверпен. Мужчины
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    Тим

    Доминик в первом раунде с трудом выиграл у Луки Нарди. Впрочем, никто и не думал, что ему будет легко.

    Бывшая третья ракетка мира отыграл у итальянца сет и брейк — 3:6, 7:6, 6:2.

    Непростой матч, но при этом стоит отметить классную игру Тима в решающей партии. Здесь у соперника вообще не было шансов на успех.

    Правда, сейчас все равно нет никакой уверенности в том, что чемпион US Open-2020 в ближайшем матче снова покажет свой лучший теннис. Отсутствие стабильности — главная проблема Тима с тех пор, как он вернулся в тур после серьезной травмы.

    Ханфманн

    Янник в первом круге достался не самый сложный соперник — 18-летний Александр Блокс.

    Немцу хватило двух сетов для победы над 646-й ракеткой мира из Бельгии — 6:4, 7:6.

    Но все равно не покидает ощущение, что Ханфманн слишком много позволил соперник, который до сих пор играл, в основном, на «фьючерсах».

    Все прогнозы на теннис

    Ханфманн ни разу не выигрывал два матча подряд после июньского турнира на Мальорке. Более того, с тех пор он одержал лишь три победы на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 1.84, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 1.96.

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    Соперник не самый опасный, но даже в этом случае нет уверенности в том, то Доминик выйдет в следующий раунд. У австрийца в этом году плохих матчей значительно больше, чем хороших.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Тим — Ханфманн: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на теннис. Тим дожмет Ханфманна только в третьем сете?
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