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    Хуркач на этот раз проиграет Чжану?

    Чжан — Хуркач. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Токио 18 октября 2023 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 18 октября, начало — в 05:00 мск. Чжан — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    Чжичжень здорово проводит осеннюю часть сезона, и все идет к тому, что он, возможно, уже в этом году дебютирует в топ-50.

    В начале месяца китаец дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Шанхае. Но это не сенсация — весной он добрался до четвертьфинала в Мадриде.

    На домашнем турнире Чжан выиграл у Ришара Гаске, Томаса Этчеверри и Брэндона Накашимы.

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    В конце сентября 57-я ракетка мира выиграл теннисный турнир на Азиатских Играх. Правда, соперники там были, конечно, не такие серьезные, как на турнирах ATP.

    Но в целом успехи Чжана с каждым разом удивляют все меньше и меньше.

    Хуркач

    Хуберт — пока что главный герой октября. В минувшее воскресенье он стал победителем шанхайского «Мастерса».

    В финале Хуркач остановил Андрея Рублева — 6:3, 3:6, 7:6. На тай-брейке третьего сета поляка героически отыграл матчбол.

    Также стоит отметить его уверенную победу над Себастьяном Кордой (6:3, 6:4) в полуфинале.

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    • Всех своих соперников в Шанхае Хуркач «забил» своей первой подачей. По словам Рублева, «подавал он просто нереально».

    Прогноз и ставка

    На Чжана в этом матче можно поставить за 2.56, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.51.

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    Буквально на прошлой неделе Хуби с трудом обыграл китайца в Шанхае — 7:6, 4:6, 7:6.

    И в предстоящем матче у поляка, скорее всего, тоже будут проблемы. Не факт, что он успел прийти в себя после недавнего триумфа.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Чжан — Хуркач: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач на этот раз проиграет Чжану?
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