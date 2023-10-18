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    Сафиуллин начнет в Стокгольме с разгромной победы?

    Сейбот Уайлд — Сафиуллин. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Стокгольме 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сейбот Уайлд — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 18 октября, начало — в 12:00 мск. Сейбот Уайлд — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сейбот Уайлд

    Тьяго уже не первый год в туре, но по-настоящему о нем узнали в середине текущего сезона, когда он сенсационно обыграл Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».

    В Париже бразилец в итоге добрался до третьего раунда, после чего до сих пор провел лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Также стоит обратить внимание на то, что Сейбот Уайлд почти не играет на харде. В этом году у него лишь два матча на данном покрытии — в конце августа 23-летний теннисист пытался пройти квалификацию на US Open.

    В сентябре Тьяго выиграл сразу два грунтовых «челленджера» — в итальянских Комо и Генуе.

    Сафиуллин

    Роман тем временем начал октябрь с выхода в третий круг «Мастерса» в Шанхае.

    Россиянин сначала одержал уверенные победы над Энди Марреем (6:3, 6:2) и Александром Зверевым (6:3, 6:1), после чего проиграл Бену Шелтону (6:3, 3:6, 4:6).

    В последнее время прогресс в игре Сафиуллина в каком-то смысле даже слегка пугает. Такими темпами он и в топ-20 прорвется.

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    В конце сентябре Роман остановился в шаге от победы на турнире в Чэнду. В решающем матче его кое-как сдержал Зверев, который уже в следующей игре с ним вообще не знал, что делать.

    Прогноз и ставка

    На Сейбота Уайлда в этом матче можно поставить за 4.75, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.18.

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    Вряд ли у Романа будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Более того, скорее всего, эта игра станет для него всего лишь разминкой перед встречей с более серьезным соперником.

    Ставка — победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 1.88.

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    Сейбот Уайлд — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин начнет в Стокгольме с разгромной победы?
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