Француз Гаэль Монфис сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 18 октября, начало — в 12:00 мск. Монфис — Фучович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Гаэль заявился на турнир по защищенному рейтингу, а пока что он находится всего лишь на 140-й строчке.

После Открытого чемпионата США француз до сих пор провел лишь один матч, в котором проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в рамках выставочного Кубка Лэйвера.

А в Нью-Йорке Монфис прошел только один раунд. После победы над японцем Таро Даниэлем бывшая шестая ракетка мира уступил Андрею Рублеву.

Но при этом очевидно, что Гаэль еще не сказал своего последнего слова. В августе он выиграл по два матча в Вашингтоне и Цинциннати и дошел до четвертьфинала в Торонто.

И среди тех, кого он обыграл в Канаде, оказались Стефанос Циципас, Алекс Де Минор, Александр Бублик и Кэмерон Норри.

Фучович

Мартон в начале месяца добился неплохого результата на «Мастерсе» в Шанхае, сумев дойти до третьего круга.

И отдельного внимания здесь заслуживает победа над Феликсом Оже-Альяссимом во втором раунде — 7:6, 4:6, 6:3.

Правда, неудачных результатво у Фучовича тоже хватает. Например, на турнире в Астане он уже в первом матче проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру.

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На Открытом чемпионате США Мартон в первом круге обыграл Себастьяна Корду, но в следующем матче неожиданно уступил австралийц Ринки Хиджикате.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.74, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.10.

В оптимальной форме у француза вряд ли будут проблемы в игре с венгерским теннисистом. Но проблема в том, что сейчас никто, кроме самого Гаэля, не в курсе, на что он будет способен на этой неделе.

Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.