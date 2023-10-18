ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кения — РоссияСпаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю Дани ОльмоТрансферный дайджест. 10-16 октября Криштиану Роналду и Лионель Месси жмут руки в преддверии матча Лиги чемпионовБитва двух икон на виртуальном поле. Сравнение рейтингов Месси и Роналду в играх FIFA (EA FC)
  • 13:12
    • «Реал» может подписать брата Беллингема
  • 12:52
    • «Палмейрас» планирует выкупить у «Зенита» Клаудиньо
  • 12:12
    • Бонуччи могут дисквалифицировать минимум на 6 месяцев. Он знал, что Фаджоли делает нелегальные ставки
  • 11:15
    • Сборная Кении хочет провести еще один матч с Россией
  • 10:34
    • Убийца шведских болельщиков скончался от огнестрельного ранения
  • 10:11
    • Канчельскис вошел в топ-100 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo
  • 08:10
    • Матч Бельгия — Швеция не будет доигран в ближайшие дни
    Все новости спорта

    Сможет ли Монфис пройти первый круг в Стокгольме?

    Монфис — Фучович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Стокгольме 18 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Гаэль Монфис Прогнозы на Мартон Фучович
    Прогноз и ставки на Монфис — Фучович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 18 октября, начало — в 12:00 мск. Монфис — Фучович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монфис

    Гаэль заявился на турнир по защищенному рейтингу, а пока что он находится всего лишь на 140-й строчке.

    После Открытого чемпионата США француз до сих пор провел лишь один матч, в котором проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в рамках выставочного Кубка Лэйвера.

    А в Нью-Йорке Монфис прошел только один раунд. После победы над японцем Таро Даниэлем бывшая шестая ракетка мира уступил Андрею Рублеву.

    Но при этом очевидно, что Гаэль еще не сказал своего последнего слова. В августе он выиграл по два матча в Вашингтоне и Цинциннати и дошел до четвертьфинала в Торонто.

    И среди тех, кого он обыграл в Канаде, оказались Стефанос Циципас, Алекс Де Минор, Александр Бублик и Кэмерон Норри.

    Фучович

    Мартон в начале месяца добился неплохого результата на «Мастерсе» в Шанхае, сумев дойти до третьего круга.

    И отдельного внимания здесь заслуживает победа над Феликсом Оже-Альяссимом во втором раунде — 7:6, 4:6, 6:3.

    Правда, неудачных результатво у Фучовича тоже хватает. Например, на турнире в Астане он уже в первом матче проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате США Мартон в первом круге обыграл Себастьяна Корду, но в следующем матче неожиданно уступил австралийц Ринки Хиджикате.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.74, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В оптимальной форме у француза вряд ли будут проблемы в игре с венгерским теннисистом. Но проблема в том, что сейчас никто, кроме самого Гаэля, не в курсе, на что он будет способен на этой неделе.

    Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Котов — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Северная Македония — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Трактор — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грузия U21 — Швеция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Гибралтар U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Белоруссия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Италия U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Бельгия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эстония — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Дания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Франция U21 — Кипр U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монфис — Фучович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис пройти первый круг в Стокгольме?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры