Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против австрийца Себастьяна Офнера во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 18 октября, начало — в 06:30 мск. Оже-Альяссим — Офнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Казалось бы, Феликс вышел всего лишь во второй раунд, но для него это теперь тоже событие.

Просто напомним, что канадец с марта ни разу не выигрывал два матча подряд. И этот человек относительно не так давно был в десятке лучших.

В японской столице Оже-Альяссим начал с нервной победы над австралийцем Александром Вукичем — 7:6, 6:7, 6:2.

До третьего сета не было вообще никакого намека на то, что Феликс обыграет соперника, который только в 27 лет дебютировал в топ-50.

Сложно сказать, что будет дальше, Оже-Альяссиму срочно нужно что-то менять и улучшать в своей игре.

Офнер

Себастьян тем временем прошел первый круг на четвертом турнире ATP подряд.

До сих пор чем-то подобным он мог похвастаться разве что на грунте.

В понедельник австрийский теннисист одержал волевую победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:7, 7:6, 7:5. И продолжался этот изнурительный триллер почти три часа.

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В Шанхае Офнер с трудом обыграл перуанца Хуана-Пабла Варильяса, после чего с треском уступил Томми Полу (3:6, 0:6).

Пока что лучшим осенним результатом Офнера остается выход в полуфинал турнира в Астане. Здесь он выиграл у Мартона Фучовича, Александра Бублика и Доминика Тима.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.36, победу Офнера букмекеры предлагают за 3.15.

Несмотря всего его неудачи, все равно считаем, что Феликс обыграет австрийца. Соперник не самый простой, но на этот раз все должно быть в порядке.

Ставка — победа Оже-Альяссим + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.