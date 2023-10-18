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    Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Офнера?

    Оже-Альяссим — Офнер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Токио 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Офнер
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против австрийца Себастьяна Офнера во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 18 октября, начало — в 06:30 мск. Оже-Альяссим — Офнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Казалось бы, Феликс вышел всего лишь во второй раунд, но для него это теперь тоже событие.

    Просто напомним, что канадец с марта ни разу не выигрывал два матча подряд. И этот человек относительно не так давно был в десятке лучших.

    В японской столице Оже-Альяссим начал с нервной победы над австралийцем Александром Вукичем — 7:6, 6:7, 6:2.

    До третьего сета не было вообще никакого намека на то, что Феликс обыграет соперника, который только в 27 лет дебютировал в топ-50.

    Сложно сказать, что будет дальше, Оже-Альяссиму срочно нужно что-то менять и улучшать в своей игре.

    Офнер

    Себастьян тем временем прошел первый круг на четвертом турнире ATP подряд.

    До сих пор чем-то подобным он мог похвастаться разве что на грунте.

    В понедельник австрийский теннисист одержал волевую победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:7, 7:6, 7:5. И продолжался этот изнурительный триллер почти три часа.

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    В Шанхае Офнер с трудом обыграл перуанца Хуана-Пабла Варильяса, после чего с треском уступил Томми Полу (3:6, 0:6).

    Пока что лучшим осенним результатом Офнера остается выход в полуфинал турнира в Астане. Здесь он выиграл у Мартона Фучовича, Александра Бублика и Доминика Тима.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.36, победу Офнера букмекеры предлагают за 3.15.

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    Несмотря всего его неудачи, все равно считаем, что Феликс обыграет австрийца. Соперник не самый простой, но на этот раз все должно быть в порядке.

    Ставка — победа Оже-Альяссим + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Оже-Альяссим — Офнер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Офнера?
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