Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против австралийца Александра Вукича в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 16 октября, начало — в 08:00 мск. Оже-Альяссим — Вукич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Сезон Феликса окончательно превратился в катастрофу. И если раньше он ссылался на проблемы с коленом, то сейчас у него сугубо игровые проблемы.

В начале октября канадец не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв венгру Мартону Фучовичу (6:7, 6:4, 3:6).

В Пекине Оже-Альяссим тоже уступил в первом раунде — здесь его остановил датчанин Хольгер Руне.

В последних 15-ти матчах у бывшей шестой ракетки мира всего лишь три победы.

Последний раз он выигрывал два матча подряд еще в марте. Сложно сказать, что происходит, черная полоса явно затянулась.

Вукич

Александр на шанхайском «Мастерсе» начал с победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, после чего уступил болгарину Григору Димитрову.

В Пекине представитель Австралии не смог пройти квалификацию. Во втором раунде отбора, после классной победы над Брэндоном Накашимой, он уступил итальянцу Маттео Арнальди.

Все прогнозы на теннис

В целом в игре Вукича в последнее время наблюдается спад, который начался вскоре после летних турниров в Северной Америке.

В конце июля 54-я ракетка мира сенсационно дошел до финала в Атланте, а вскоре после этого выиграл два матча на «Мастерсе» в Торонто.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.49, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.62.

Если Феликс и здесь проиграет, тогда ему, возможно, надо обратиться к психологу. Хотя не исключено, что он уже работает с соответствующим специалистом.

Ставка — победа Оже-Альяссима + тотал геймов больше 20,5 за 2.19.