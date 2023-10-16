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    Оже-Альяссим снова проиграет?

    Оже-Альяссим — Вукич. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Токио 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Вукич
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против австралийца Александра Вукича в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 16 октября, начало — в 08:00 мск. Оже-Альяссим — Вукич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Сезон Феликса окончательно превратился в катастрофу. И если раньше он ссылался на проблемы с коленом, то сейчас у него сугубо игровые проблемы.

    В начале октября канадец не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв венгру Мартону Фучовичу (6:7, 6:4, 3:6).

    В Пекине Оже-Альяссим тоже уступил в первом раунде — здесь его остановил датчанин Хольгер Руне.

    В последних 15-ти матчах у бывшей шестой ракетки мира всего лишь три победы.

    Последний раз он выигрывал два матча подряд еще в марте. Сложно сказать, что происходит, черная полоса явно затянулась.

    Вукич

    Александр на шанхайском «Мастерсе» начал с победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, после чего уступил болгарину Григору Димитрову.

    В Пекине представитель Австралии не смог пройти квалификацию. Во втором раунде отбора, после классной победы над Брэндоном Накашимой, он уступил итальянцу Маттео Арнальди.

    Все прогнозы на теннис

    В целом в игре Вукича в последнее время наблюдается спад, который начался вскоре после летних турниров в Северной Америке.

    В конце июля 54-я ракетка мира сенсационно дошел до финала в Атланте, а вскоре после этого выиграл два матча на «Мастерсе» в Торонто.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.49, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.62.

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    Если Феликс и здесь проиграет, тогда ему, возможно, надо обратиться к психологу. Хотя не исключено, что он уже работает с соответствующим специалистом.

    Ставка — победа Оже-Альяссима + тотал геймов больше 20,5 за 2.19.

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    Оже-Альяссим — Вукич: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим снова проиграет?
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