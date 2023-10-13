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    Рублев снова проиграет Эмберу?

    Эмбер — Рублев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эмбер — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Юго Эмбера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 13 октября, начало — в 15:00 мск. Эмбер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 13 Октября 2023 года
    Уго Умбер
  • Франция
    •  Уго Умбер 15:00 Андрей Рублёв Андрей Рублёв
  • Россия
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    Эмбер

    Юго добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» впервые с 2020 года. И благодаря этому на следующей неделе он вернется в топ-30.

    В четвертом круге француз легко выиграл у Джеффри Джона Вольфа — 6:1, 6:2.

    Американец, похоже, конкретно просел в физическом плане после трех изнурительных матчей.

    Эмберу хватило 58 минут для победы над Вольфом. А это говорит о том, что соперник действительно почти не сопротивлялся.

    Юго второй раз в сезоне выиграл не менее трех матчей на уровне основной сетки ATP. Первый был в конце июля в Атланте, где он остановился в полуфинале.

    Рублев

    Андрей остался единственным представителем топ-10 на шанхайском «Мастерсе». Как говорится, кто бы мог подумать, что среди всех фаворитов только ему удастся дойти до четвертьфинала.

    Рублев, правда, даже переживает по этому поводу. «Чем выше шансы, тем хуже я выступаю», — отметил россиянин, и с ним нельзя не согласиться.

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    В четвертом круге Рублев одержал победу над американцем Томми Полом — 7:5, 7:5. В первом сете соперник вел с брейком, но не смог удержать преимущество.

    Интересно, что Андрей до сих пор не отдал ни сета на этом турнире. Перед этим он остановил французов Кентена Алиса и Адриана Маннарино.

    Прогноз и ставка

    На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.91, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.41.

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    А здесь будет тяжело, в этом не ни малейших сомнений. Не так давно Андрей проиграл Юго в Пекине — 7:5, 3:6, 6:7. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе россиянин обыграл француза, но и этот матч нельзя назвать простым.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Эмбер — Рублев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на теннис. Рублев снова проиграет Эмберу?
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