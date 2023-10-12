Американцы Бен Шелтон и Себастьян Корда встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 13:30 мск. Шелтон — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шелтон

«Подумать только, полтора года назад я учился в колледже, год назад играл на "челленджерах", а сейчас я на центральном корте в Шанхае», — сказал Бен после того, как преподнес одну из главных сенсаций текущего турнира.

В четвертом круге американец одержал победу над Янником Синнером. Несмотря на то, что в прошлом месяце он добрался до полуфинала на US Open, все равно почти ни у кого не было сомнений, что в этом матче выиграет итальянец.

Но получилось наоборот, Шелтон дожал итальянца на тай-брейке решающего сета — 2:6, 6:3, 7:6.

Психологическая стойкость 21-летнего Бена стала главным откровением — сложно было поверить, что он не развалится после первого сета.

Шелтон очень удивил, но, похоже, к его успехам надо начинать привыкать.

Корда

Себастьян тем временем впервые с 2021 года добрался до четвертьфинала на «Мастерсе».

Американец проводит один из лучших турниров в сезоне. Как и Шелтон, ранее он остановил одного из фаворитов.

Во третьем круге Корда одержал классную победу над Даниилом Медведевым — 7:6, 6:2.

Уже давно известно, если Себастьян начинает показывать классный теннис, значит, его в этот момент точно ничего не беспокоит. Но подобное бывает не очень часто.

Все прогнозы на теннис

В четвертом раунде Корда выиграл у Франсиско Серундоло — 7:5, 7:6. В этом тяжелейшем матче его снова выручила уверенная игра на собственной подаче.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Шелтона можно поставить за 1.87, а на Корду — за 1.93.

Поскольку оба теннисиста обладают хорошей подачей, можно предположить, что в предстоящем матче будет как минимум два затяжных сета.

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.92. А в плане исхода здесь полная непредсказуемость.