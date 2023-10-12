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    Шелтону и Корде понадобится третий сет?

    Шелтон — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Корда
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    Бен Шелтон
    Американцы Бен Шелтон и Себастьян Корда встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 13:30 мск. Шелтон — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 12 Октября 2023 года

    Шелтон

    «Подумать только, полтора года назад я учился в колледже, год назад играл на "челленджерах", а сейчас я на центральном корте в Шанхае», — сказал Бен после того, как преподнес одну из главных сенсаций текущего турнира.

    В четвертом круге американец одержал победу над Янником Синнером. Несмотря на то, что в прошлом месяце он добрался до полуфинала на US Open, все равно почти ни у кого не было сомнений, что в этом матче выиграет итальянец.

    Но получилось наоборот, Шелтон дожал итальянца на тай-брейке решающего сета — 2:6, 6:3, 7:6.

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    • Психологическая стойкость 21-летнего Бена стала главным откровением — сложно было поверить, что он не развалится после первого сета.

    Шелтон очень удивил, но, похоже, к его успехам надо начинать привыкать.

    Корда

    Себастьян тем временем впервые с 2021 года добрался до четвертьфинала на «Мастерсе».

    Американец проводит один из лучших турниров в сезоне. Как и Шелтон, ранее он остановил одного из фаворитов.

    Во третьем круге Корда одержал классную победу над Даниилом Медведевым — 7:6, 6:2.

    Уже давно известно, если Себастьян начинает показывать классный теннис, значит, его в этот момент точно ничего не беспокоит. Но подобное бывает не очень часто.

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    В четвертом раунде Корда выиграл у Франсиско Серундоло — 7:5, 7:6. В этом тяжелейшем матче его снова выручила уверенная игра на собственной подаче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Шелтона можно поставить за 1.87, а на Корду — за 1.93.

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    Поскольку оба теннисиста обладают хорошей подачей, можно предположить, что в предстоящем матче будет как минимум два затяжных сета.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.92. А в плане исхода здесь полная непредсказуемость.

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    Шелтон — Корда: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на теннис. Шелтону и Корде понадобится третий сет?
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