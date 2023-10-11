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    Димитров остановит Алькараса в Шанхае?

    Алькарас — Димитров. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 11 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Димитров
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 07:30 мск. Алькарас — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 11 Октября 2023 года

    Алькарас

    У Карлос в предыдущем раунде был тяжелейший матч против Дэна Эванса — 7:6, 6:4.

    Несмотря на то, что хватило двух сетов, испанец все равно отметил, что это был один самых сложных матчей в этом году.

    В принципе, это даже не удивляет. Чаще Эванса в текущем сезоне против Алькараса играли разве что представители топ-10. После матчей в Барселоне и Нью-Йорке британец отлично знал, что нужно делать в такой игре.

    Алькарас проигрывал с брейком и в первом сете, и во втором, но все-таки совершил камбэк, но для этого действительно пришлось приложить максимум усилий.

    Димитров

    Григор тем временем впервые в сезоне выиграл два матча подряд на «Мастерсе».

    В третьем раунде болгарский теннисист одержал победу над Кареном Хачановым — 7:6, 6:4.

    Димитров чересчур хорошо действовал в геймах на собственной подаче, так и не позволив россиянину реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

    Перед этим бывшая третья ракетка мира спокойно разобрался с представителем Австралии Александаром Вукичем — 6:4, 6:3.

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    Также стоит отметить, что Димитров выигрывал не менее двух матчей на девять из десяти последних турниров. А это говорит о том, что он впервые за долгое время находится в хорошей физической форме.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Алькараса букмекеры предлагают за 4.45.

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    Как и в случае с Эвансом, Карлос уже дважды встречался с Григором в этом году. И в Мадриде, и на травяном турнире в Лондоне испанцу хватило двух сетов для победы.

    Возможно, так будет и в предстоящей игре, но партии, скорее всего, получатся напряженными. Алькарасу под конец сезон тоже не очень легко, в том числе в психологическом плане.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Алькарас — Димитров: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.10.2023. Прогнозы на теннис. Димитров остановит Алькараса в Шанхае?
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