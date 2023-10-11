Испанец Карлос Алькарас сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 07:30 мск. Алькарас — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

У Карлос в предыдущем раунде был тяжелейший матч против Дэна Эванса — 7:6, 6:4.

Несмотря на то, что хватило двух сетов, испанец все равно отметил, что это был один самых сложных матчей в этом году.

В принципе, это даже не удивляет. Чаще Эванса в текущем сезоне против Алькараса играли разве что представители топ-10. После матчей в Барселоне и Нью-Йорке британец отлично знал, что нужно делать в такой игре.

Алькарас проигрывал с брейком и в первом сете, и во втором, но все-таки совершил камбэк, но для этого действительно пришлось приложить максимум усилий.

Димитров

Григор тем временем впервые в сезоне выиграл два матча подряд на «Мастерсе».

В третьем раунде болгарский теннисист одержал победу над Кареном Хачановым — 7:6, 6:4.

Димитров чересчур хорошо действовал в геймах на собственной подаче, так и не позволив россиянину реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

Перед этим бывшая третья ракетка мира спокойно разобрался с представителем Австралии Александаром Вукичем — 6:4, 6:3.

Все прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Димитров выигрывал не менее двух матчей на девять из десяти последних турниров. А это говорит о том, что он впервые за долгое время находится в хорошей физической форме.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Алькараса букмекеры предлагают за 4.45.

Как и в случае с Эвансом, Карлос уже дважды встречался с Григором в этом году. И в Мадриде, и на травяном турнире в Лондоне испанцу хватило двух сетов для победы.

Возможно, так будет и в предстоящей игре, но партии, скорее всего, получатся напряженными. Алькарасу под конец сезон тоже не очень легко, в том числе в психологическом плане.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.