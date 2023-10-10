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    Сможет ли Рууд обыграть дерзкого венгра?

    Рууд — Марожан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 10 октября 2023 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 07:30 мск. Рууд — Марожан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 10 Октября 2023 года
    Каспер Рууд
  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 07:30 Фабиан Марожан (Венгрия) Фабиан Марожан (Венгрия)
  • Шанхай. Мужчины
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    Рууд

    Для Каспера текущий турнир имеет огромное значение в контексте Итогового турнира. Пока что он идет десятым в чемпионской гонке, то есть мимо ATP Finals.

    В Шанхае норвежец начал с победы над Есихито Нисиокой. Как ни странно, борьба была только в первом сете — 7:5, 6:0.

    В следующем матче финалист «Ролан Гаррос»-2023 выиграл у американца Кристофера Юбэнкса, и тоже уверенно — 6:4, 6:2.

    Рууд в этом плане очень сложный игрок — зачастую очень непредсказуемый, несмотря на то, что обосновался в топ-10.

    На прошлой неделе Каспер дошел до четвертьфинала в Пекине. В матче потив Карлоса Алькараса бывшая вторая ракетка мира взял только шесть геймов.

    Марожан

    Фабиан второй раз в сезоне и в карьере добрался до четвертого круга на «Мастерсе».

    Теннисный мир узнал про венгра в середине мая, когда он сенсационно обыграл на турнире в Риме Карлоса Алькараса.

    С тех пор у него были неплохие результаты только на «челленджерах», но в Шанхае Марожан снова демонстрирует свой лучший теннис.

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    Более того, в трех предыдущих матчах ему ни разу не понадобился дополнительный сет: 91-я ракетка мира выиграл у Артура Риндеркнеша, Алекса Де Минора и Душана Лайовича.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.29, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.60.

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    Каспер не скрывает, что очень хочет поехать на Итоговый турнир, поэтому вполне вероятно, что в предстоящем матче он будет предельно сконцентрирован, несмотря на то, что его соперник только совсем недавно закрепился в топ-100.

    Ставка — победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Рууд — Марожан: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд обыграть дерзкого венгра?
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