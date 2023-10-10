Рууд
Для Каспера текущий турнир имеет огромное значение в контексте Итогового турнира. Пока что он идет десятым в чемпионской гонке, то есть мимо ATP Finals.
В Шанхае норвежец начал с победы над Есихито Нисиокой. Как ни странно, борьба была только в первом сете — 7:5, 6:0.
В следующем матче финалист «Ролан Гаррос»-2023 выиграл у американца Кристофера Юбэнкса, и тоже уверенно — 6:4, 6:2.
Рууд в этом плане очень сложный игрок — зачастую очень непредсказуемый, несмотря на то, что обосновался в топ-10.
На прошлой неделе Каспер дошел до четвертьфинала в Пекине. В матче потив Карлоса Алькараса бывшая вторая ракетка мира взял только шесть геймов.
Марожан
Фабиан второй раз в сезоне и в карьере добрался до четвертого круга на «Мастерсе».
Теннисный мир узнал про венгра в середине мая, когда он сенсационно обыграл на турнире в Риме Карлоса Алькараса.
С тех пор у него были неплохие результаты только на «челленджерах», но в Шанхае Марожан снова демонстрирует свой лучший теннис.
Более того, в трех предыдущих матчах ему ни разу не понадобился дополнительный сет: 91-я ракетка мира выиграл у Артура Риндеркнеша, Алекса Де Минора и Душана Лайовича.
Прогноз и ставка
На Рууда в этом матче можно поставить за 1.29, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.60.
Каспер не скрывает, что очень хочет поехать на Итоговый турнир, поэтому вполне вероятно, что в предстоящем матче он будет предельно сконцентрирован, несмотря на то, что его соперник только совсем недавно закрепился в топ-100.
Ставка — победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.