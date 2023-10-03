Американец Себастьян Корда сыграет против француза Адриана Маннарино в финале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 12:30 мск. Корда — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корда

Себастьян шестой раз в карьере дошел до финала на уровне ATP. В пяти предыдущих случаях он взял один титул.

В полуфинале у американца был тяжелейший матч против серба Хамада Медьедовича — 6:7, 7:6, 7:6.

Примечательно, что оба теннисиста ни разу не теряли подачу, но Корда чуть лучше действовал на тай-брейках.

В трех из четырех предыдущих матчей Себастьян дожал своих оппонентов только в третьем сете. Исключением стала лишь встреча с португальцем Нуну Боржешем (6:4, 7:6) во втором раунде.

Маннарино

Адриан тем временем 14-й раз сыграет в решающем матче на турнире ATP. Ранее он выиграл три титула.

В полуфинале опытный француз спокойно остановил австрийца Себастьяна Офнера (6:4, 6:2), который ранее обыграл Доминика Тима.

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В четвертьфинале Маннарино одержал победу над еще одним представителем Австрии Юрием Родионовым (6:1, 7:6).

Интересно, что двух сетов 35-летнему теннисисту не хватило только в матче против 315-й ракетки мира из России Алибека Качмазова — 6:2, 5:7, 6:3.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 1.61, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.32.

У Адриана нет такой подачи, как у американца, но за счет своего необычного стиля игры он вполне может удивить соперника.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.