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    Сможет ли Корда взять титул в Астане?

    Корда — Маннарино. Ставка и прогноз на финал турнир в Астане 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Маннарино
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против француза Адриана Маннарино в финале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 12:30 мск. Корда — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Астана. Мужчины 03 Октября 2023 года

    Корда

    Себастьян шестой раз в карьере дошел до финала на уровне ATP. В пяти предыдущих случаях он взял один титул.

    В полуфинале у американца был тяжелейший матч против серба Хамада Медьедовича — 6:7, 7:6, 7:6.

    Примечательно, что оба теннисиста ни разу не теряли подачу, но Корда чуть лучше действовал на тай-брейках.

    В трех из четырех предыдущих матчей Себастьян дожал своих оппонентов только в третьем сете. Исключением стала лишь встреча с португальцем Нуну Боржешем (6:4, 7:6) во втором раунде.

    Маннарино

    Адриан тем временем 14-й раз сыграет в решающем матче на турнире ATP. Ранее он выиграл три титула.

    В полуфинале опытный француз спокойно остановил австрийца Себастьяна Офнера (6:4, 6:2), который ранее обыграл Доминика Тима.

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    В четвертьфинале Маннарино одержал победу над еще одним представителем Австрии Юрием Родионовым (6:1, 7:6).

    Интересно, что двух сетов 35-летнему теннисисту не хватило только в матче против 315-й ракетки мира из России Алибека Качмазова — 6:2, 5:7, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Корду в этом матче можно поставить за 1.61, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.32.

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    У Адриана нет такой подачи, как у американца, но за счет своего необычного стиля игры он вполне может удивить соперника.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Корда — Маннарино: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Корда взять титул в Астане?
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