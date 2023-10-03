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    Алькарас обыграет Синнера с разгромным счетом?

    Алькарас — Синнер. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Пекине 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Синнер
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 14:30 мск. Алькарас — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Пекин. Мужчины 03 Октября 2023 года

    Алькарас

    Карлос уверенно дошел до полуфинала, до сих пор не отдав ни одного сета.

    В четвертьфинале испанец одержал победу над Каспером Руудом — 6:4, 6:2. Норвежец неплохо сопротивлялся в первой партии, тогда как вторую отдал почти без борьбы.

    Алькараса, как обычно, выручила классная игра на приеме. На этот раз он реализовал четыре из 15 брейк-пойнтов.

    В предыдущих матчах вторая ракетка мира спокойно выиграл у немца Янника Ханфманна и итальянца Лоренцо Музетти.

    Синнер

    У Янника в четвертьфинале был непростой матч против Григора Димитрова — 6:4, 3:6, 6:2.

    Несмотря на счет, решающая партия стала для него испытанием. После трех геймов итальянцу стало плохо, но он все-таки смог довести дело до победы.

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    Но теперь уже есть серьезные сомнения, что Синнер подойдет к матчу с Алькарасом в оптимальном состоянии.

    Также стоит отметить, что у Янника были небольшие проблемы в игре с Дэном Эвансом (6:4, 6:7, 6:3), тогда как японцу Есихито Нисиоке он отдал лишь два гейма.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.27, победу Синнера букмекеры предлагают за 3.78.

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    Коэффициент на испанца все же занижен, явным фаворитом в игре против такого соперника его нельзя назвать.

    У Карлоса никогда не бывает простых матчей с Янником. На данный момент счет в противостоянии 4-3 в пользу Алькараса.

    Но с учетом того, что у Синнера были проблемы с самочувствием в матче с Димитровым, логично предположить, что ему не хватит энергии на всю игру против столь мощного соперника.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.98.

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    Алькарас — Синнер: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас обыграет Синнера с разгромным счетом?
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