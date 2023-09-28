Россиянин Андрей Рублев сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:00 мск. Рублев — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Андрей очень активно провел первые две недели после Открытого чемпионата США.

Сначала россиянин заглянул на выставочный турнир в немецком Франкфурте. Поездка получилась максимально успешной — Рублев выиграл главный приз.

Вскоре после этого шестая ракетка мира сыграл на Кубке Лейвера. В своем единственном матче он уступил американцу Тейлору Фрицу.

Во второй половине лета Рублев провалил несколько важных турниров, но зато на мэйджоре в Нью-Йорке ему удалось дойти до четвертьфинала.

Норри

А вот у Кэмерона в последнее время совсем не было ничего позитивного.

На прошлой неделе британец провалил турнир в китайском Чжухае, проиграв уже во втором матче Аслану Карацеву (6:7, 6:7).

Перед этим Норри проиграл два матча на Кубке Дэвиса — швейцарцу Стэну Вавринке и французу Юго Эмберу.

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Выход в третий круг US Open, может, и нельзя считать провалом, но поражение от итальянца Маттео Арнальди явно не входило в планы бывшей восьмой ракетки мира.

Сложно сказать, что пошло не так, но Норри уже несколько месяцев играет чересчур посредственно.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.49, победу Норри букмекеры предлагают за 2.62.

В прошлом году Андрей уверенно обыграл британца на US Open. Но в начале текущего сезона Кэмерон взял реванш, победив россиянина на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Однако сейчас есть все основания предполагать, что Норри вряд ли удивит соперника.

Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.12.