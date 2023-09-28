ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Ренессанс Мораты. Отказав саудитам, форвард блистает в «Атлетико» Маурисио ПочеттиноМедовый месяц кончился. Почеттино рискует быть уволенным, если «Челси» продолжит в том же духе Хосеп ГвардиолаНевозможное возможно. Готов ли «Ман Сити» замахнуться на «квадрупл»?
    Все новости спорта

    У Рублева будут проблемы в игре с Норри?

    Рублев — Норри. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв Прогнозы на Кэмерон Норри
    Прогноз и ставки на Рублев — Норри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:00 мск. Рублев — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Андрей очень активно провел первые две недели после Открытого чемпионата США.

    Сначала россиянин заглянул на выставочный турнир в немецком Франкфурте. Поездка получилась максимально успешной — Рублев выиграл главный приз.

    Вскоре после этого шестая ракетка мира сыграл на Кубке Лейвера. В своем единственном матче он уступил американцу Тейлору Фрицу.

    Во второй половине лета Рублев провалил несколько важных турниров, но зато на мэйджоре в Нью-Йорке ему удалось дойти до четвертьфинала.

    Норри

    А вот у Кэмерона в последнее время совсем не было ничего позитивного.

    На прошлой неделе британец провалил турнир в китайском Чжухае, проиграв уже во втором матче Аслану Карацеву (6:7, 6:7).

    Перед этим Норри проиграл два матча на Кубке Дэвиса — швейцарцу Стэну Вавринке и французу Юго Эмберу.

    Все прогнозы на теннис

    Выход в третий круг US Open, может, и нельзя считать провалом, но поражение от итальянца Маттео Арнальди явно не входило в планы бывшей восьмой ракетки мира.

    Сложно сказать, что пошло не так, но Норри уже несколько месяцев играет чересчур посредственно.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.49, победу Норри букмекеры предлагают за 2.62.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В прошлом году Андрей уверенно обыграл британца на US Open. Но в начале текущего сезона Кэмерон взял реванш, победив россиянина на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Однако сейчас есть все основания предполагать, что Норри вряд ли удивит соперника.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Шевченко — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Куньлунь — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эмполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рублев — Норри: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на теннис. У Рублева будут проблемы в игре с Норри?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры