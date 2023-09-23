Француз Корентен Мутэ сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 09:30 мск. Мутэ — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мутэ

Корентен в первом круге спокойно обыграл китайца Тао Му — 6:2, 6:2.

Это был всего лишь небольшой мастер-класс от француза для 573-й ракетки мира.

На прошлой неделе Мутэ неудачно провел домашний «челленджер» в Ренне, проиграв во втором круге американцу Максиму Кресси (6:7, 2:6).

И перед этим у него тоже была серия неудачных результатов. Перед Чэнду 24-летний теннисист не прошел первый круг на четырех турнирах ATP подряд, а в Торонто уступил еще на стадии квалификации.

Такими темпами Мутэ будет долго возвращаться в топ-100. На данный момент он занимает в рейтинге 122-е место.

Кецманович

Ничего хорошего в последнее время не было и у сербского теннисиста, который рискует завершить сезон за пределами топ-50.

После выхода на июльском турнире в швейцарском Гштаде Кецманович провалил четыре турнира.

На «Мастерсе» в Торонто Миомир проиграл во втором раунде Хуберту Хуркачу, а в Гамбурге, Цинциннати и на US Open не смог пройти даже первый круг.

Все прогнозы на теннис

В первой половине сезоне Кецманович выступал значительно лучше, в том числе на харде. Достаточно вспомнить хотя бы выход в финал на февральском турнире в Делрей-Бич.

Прогноз и ставка

На Мутэ в этом матче можно поставить за 2.43, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.56.

В прошлом году серб и француз встретились в Неаполе, но в итоге уже через восемь геймов Мутэ снялся из-за травмы.

Если обойдет без форс-мажоров, на этот раз теннисисты, скорее всего, проведут нервный, затяжной матч.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.