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    Мутэ и Кецмановичу понадобится третий сет?

    Мутэ — Кецманович. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Чэнду 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мутэ — Кецманович
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    Миомир Кецманович
    Француз Корентен Мутэ сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 09:30 мск. Мутэ — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Чэнду. Мужчины 23 Сентября 2023 года

    Мутэ

    Корентен в первом круге спокойно обыграл китайца Тао Му — 6:2, 6:2.

    Это был всего лишь небольшой мастер-класс от француза для 573-й ракетки мира.

    На прошлой неделе Мутэ неудачно провел домашний «челленджер» в Ренне, проиграв во втором круге американцу Максиму Кресси (6:7, 2:6).

    И перед этим у него тоже была серия неудачных результатов. Перед Чэнду 24-летний теннисист не прошел первый круг на четырех турнирах ATP подряд, а в Торонто уступил еще на стадии квалификации.

    Такими темпами Мутэ будет долго возвращаться в топ-100. На данный момент он занимает в рейтинге 122-е место.

    Кецманович

    Ничего хорошего в последнее время не было и у сербского теннисиста, который рискует завершить сезон за пределами топ-50.

    После выхода на июльском турнире в швейцарском Гштаде Кецманович провалил четыре турнира.

    На «Мастерсе» в Торонто Миомир проиграл во втором раунде Хуберту Хуркачу, а в Гамбурге, Цинциннати и на US Open не смог пройти даже первый круг.

    Все прогнозы на теннис

    В первой половине сезоне Кецманович выступал значительно лучше, в том числе на харде. Достаточно вспомнить хотя бы выход в финал на февральском турнире в Делрей-Бич.

    Прогноз и ставка

    На Мутэ в этом матче можно поставить за 2.43, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.56.

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    В прошлом году серб и француз встретились в Неаполе, но в итоге уже через восемь геймов Мутэ снялся из-за травмы.

    Если обойдет без форс-мажоров, на этот раз теннисисты, скорее всего, проведут нервный, затяжной матч.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.

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    Мутэ — Кецманович: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на теннис. Мутэ и Кецмановичу понадобится третий сет?
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