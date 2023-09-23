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    Сможет ли Зверев разгромить Котова?

    Зверев — Котов. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Чэнду 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Котов
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    Александр Зверев
    Россиянин Павел Котов сыграет против немца Александра Зверева во втором круге турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 05:00 мск. Зверев — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала.

    В Нью-Йорке его остановил Карлос Алькарас (6:3, 6:2, 6:4). Немец оказался не готов физически к этой игре после пятичасовой битвы с Янником Синнером.

    Но при этом уже очевидно, что Саша смог вернуть свою лучшую форму, о чем свидетельствует в том числе выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.

    Еще одним серьезным успехом стала победа на турнире в Гамбурге. На данный момент это единственный титул бывшей второй ракетки мира в текущем сезоне.

    Зверев ни разу не проигрывал в первом матче после сенсационного поражения от австралийца Кристофера О`Коннелла на апрельском турнире в Мюнхене.

    Котов

    Павел тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе он спокойно выиграл у новозеландца Рубина Стетхэма и австралийца Омара Ясика.

    В основном турнире Котов стартовал с победы над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:5, 7:5.

    Все прогнозы на теннис

    Стоит отметить, хорошую игру россиянина на подаче. Например, на втором мяче он взял 66 процентов очков (21 из 32).

    На этой неделе Котов прервал серию из четырех поражений, из-за которой снова выпал из топ-100. На данный момент он занимает в рейтинге 106-е место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Зверева. На Котова в этом матче можно поставить за 7.60.

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    Естественно, играть против Котова значительно проще, чем против Алькараса. Однако не факт, что немец сходу покажет свой лучший теннис.

    Вполне вероятно, что российский теннисист сможет избежать крупного поражения.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.

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    Зверев — Котов: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев разгромить Котова?
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