Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против американки Тейлор Таунсенд во втором круге на турнире в Гвадалахаре. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 02:00 мск. Бенчич — Таунсенд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бенчич

Белинда на прошлой неделе провалила турнир в Сан-Диего. Ее поражение уже в первом раунде стало главной сенсацией.

Швейцаркская теннисистка неожиданно проиграла белоруске Александре Соснович — 3:6, 6:3, 2:6.

Что-то подобное случилось в середине августа, когда Бенчич проиграла испанке Кристине Букше в первом раунде крупного турнира в Цинциннати.

Правда, после этого олимпийская чемпионка добралась до четвертого круга на Открытом чемпионате США. Но, видимо, Белинду периодически что-то беспокоит.

Таунсенд

Тейлор тем временем начал турнир с победы над Айлой Томлянович — 7:6, 6:4.

Австралийка совсем недавно вернулась в тур после серьезной травмы, поэтому результат не удивил.

Кроме того, в Таунсенд здорово выступила на Открытом чемпионате США, сумев дойти до третьего круга.

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На домашнем мэйджоре 27-летняя американка выиграла у Варвары Грачевой и Беатрис Аддад Майя, после чего уступила Каролине Муховой.

При этом US Open — единственный в текущем сезоне турнир на харде, на котором Таунсенд выиграла больше одного матча.

Прогноз и ставка

На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.40, победу Таунсенд букмекеры предлагают за 2.96.

Вряд ли Белинда на втором турнире подряд вылетит после первого же матча. Все-таки у нее было достаточно времени, чтобы восстановиться.

Ставка — победа Бенчич в двух сетах за 2.02.