ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Катар — РоссияВымученная ничья. Сборной России в Катаре хватило лишь на 20 минут Сборная РоссииНеудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч Маурисио Почеттино«Челси» все еще не забивает! Пять потенциальных решений для голевой проблемы «синих»
  • 11:10
    • «Барселона» сможет купить Бернарду Силву следующим летом за 50 млн фунтов
  • 11:01
    • SEGA представила трейлер Football Manager 2024 и назвала дату выхода
  • 10:47
    • «Рубин» подпишет бывшего полузащитника «Бордо» и «Сент-Этьена»
  • 10:34
    • Агент Клоппа подтвердил, что тренер не возглавит сборную Германии
  • 07:17
    • Сборная Бразилии минимально выиграла у Перу в отборе ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Сможет ли Потапова удивить Жабер?

    Жабер — Потапова. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Сан-Диего 13 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Анастасия Потапова Прогнозы на Онс Жабер Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Жабер — Потапова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 23:00 мск. Жабер — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Сан-Диего. Женщины 13 Сентября 2023 года

    Жабер

    Онс в начале месяца дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате США. И в ее случае это все-таки провал.

    Теннисистка из Туниса не смогла защитить очки, заработанные в прошлом году за выход в финал на мэйджоре в Нью-Йорке.

    После трех сложнейших матчей Жабер уступила китаянке Циньвэнь Чжэн (2:6, 4:6).

    Одной из причин поражения стало явно не лучшее физическое состояние седьмой ракетки мира, которая как раз перед турниром заболела гриппом.

    В любом случае, Жабер по-прежнему входит в число главных фаворитов на любом турнире, в том числе и на текущем.

    Потапова

    Анастасия тем временем разочаровала на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. Уже в первом раунде она проиграла датчанке Кларе Таусон.

    В Сан-Диего россиянка начала с победы над Алисией Паркс. Но и здесь у нее были проблемы.

    Потапова дожала американку только в третьем сете — 6:2, 5:7, 6:4. В решающей партии она дважды теряла подачу, но у соперницы было еще больше ошибок.

    Все прогнозы на теннис

    После Уимблдона, на котором она дошла до третьего круга, Потапова выиграла только один из шести матчей.

    Прогноз и ставка

    На Жабер в этом матче можно поставить за 1.42, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.87.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Анастасия чересчур неубедительно провела недавние матчи. С такой игрой будет очень сложно остановить соперницу из топ-10, которая, как правило, очень редко проигрывает на старте турнира.

    Ставка — победа Жабер + тотал геймов больше 18,5 за 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.17
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Велес — Знамя Труда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саккари — Осорио-Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Волынец — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Наварро — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинина — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фламенго — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Амкар-Пермь — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Жабер — Потапова: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Потапова удивить Жабер?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры