Россиянка Анастасия Потапова сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 23:00 мск. Жабер — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Онс в начале месяца дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате США. И в ее случае это все-таки провал.

Теннисистка из Туниса не смогла защитить очки, заработанные в прошлом году за выход в финал на мэйджоре в Нью-Йорке.

После трех сложнейших матчей Жабер уступила китаянке Циньвэнь Чжэн (2:6, 4:6).

Одной из причин поражения стало явно не лучшее физическое состояние седьмой ракетки мира, которая как раз перед турниром заболела гриппом.

В любом случае, Жабер по-прежнему входит в число главных фаворитов на любом турнире, в том числе и на текущем.

Потапова

Анастасия тем временем разочаровала на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. Уже в первом раунде она проиграла датчанке Кларе Таусон.

В Сан-Диего россиянка начала с победы над Алисией Паркс. Но и здесь у нее были проблемы.

Потапова дожала американку только в третьем сете — 6:2, 5:7, 6:4. В решающей партии она дважды теряла подачу, но у соперницы было еще больше ошибок.

Все прогнозы на теннис

После Уимблдона, на котором она дошла до третьего круга, Потапова выиграла только один из шести матчей.

Прогноз и ставка

На Жабер в этом матче можно поставить за 1.42, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.87.

Анастасия чересчур неубедительно провела недавние матчи. С такой игрой будет очень сложно остановить соперницу из топ-10, которая, как правило, очень редко проигрывает на старте турнира.

Ставка — победа Жабер + тотал геймов больше 18,5 за 2.11.