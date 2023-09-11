Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Казахстана в первом круге турнира в Осаке (Япония). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 06:30 мск. Шнайдер — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шнайдер

Диана в конце прошлого месяца не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате США.

После уверенной победы на Хейли Баптист россиянка уступила Эльзе Жакмо.

При этом интересно, что во втором сете Шнайдер не реализовала семь матчболов. И, по всей видимости, этот момент серьезно ударил по ее уверенности. Соперница в итоге спокойно забрала решающую партию.

Еще одним разочарованием для 19-летней теннисистки стало поражение от Джоди Беррейдж в первом круге на турнире в Стенфорде.

Но также отметим, что в конце июля Шнайдер дошла до полуфинала в Гамбурге. Здесь ей удалось обыграть опытную американку Бернарду Перу, которую она перед этим остановила и в Будапеште.

Путинцева

Юлия тем временем тоже не очень удачно провела недавние турниры, в том числе US Open.

В Нью-Йорке представительница Казахстана в первом же матче уступила Мартине Тревизан.

И это было очень эпичное поражение — 6:0, 6:7, 6:7. Как говорится, хорошо, что после этого город остался цел и невредим. Зная взрывной характер Путинцевой, произойти могло все что угодно.

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В Цинциннати Юлия не смогла пройти квалификацию, уступив в решающем раунде отбора китаянке Ван Сиюй.

В Монреале Путинцева попала в основную сетку как лаки-лузер, выиграл в первом круге у Перы, а во втором уступила Джессике Пегуле.

Прогноз и ставка

На Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.50, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.53.

Скорее всего, это будет один из самых эмоциональных матчей первого круга. А по поводу исхода здесь сложно что-либо сказать, но очевидно, что Диана способна удивить опытную соперницу.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.