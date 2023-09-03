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    Сможет ли Де Минор выиграть у Харри?

    Харри — Де Минор. Ставка (к. 2.62) и прогноз на Открытый чемпионат США 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против чилийца Николаса Харри в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Харри — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 03 Сентября 2023 года

    Харри

    Николас впервые в карьере выиграл на американском мэйджоре больше одного матча.

    Чилийский теннисист — один из немногих латиноамериканцем, которые способны успешно играть на любом покрытии.

    Харри начал неделю с победы над талантливым французом Люкой Ван Ашем (6:3, 3:6, 6:2, 7:6).

    После этого 25-я ракетка мира выиграл у 19-летнего американца Алекса Микельсена — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

    Безусловно, Харри досталась не самая сложная сетка в начале турнира, однако Ван Аша и Микельсена ни в коем случае нельзя считать слабыми соперниками.

    Де Минор

    Алекс тем временем пока что не выполнил даже задачу-минимум. После недавних успехов от него ждут серьезного прорыва и в Нью-Йорке.

    И на данный момент австралиец еще не давал повода для сомнений.

    Во втором раунде Де Минор спокойно обыграл китайца Ибина Ву — 6:1, 6:2, 6:1. Соперник продержался на корте менее полутора часов.

    Все прогнозы на US Open

    Перед этим Алекс выиграл у представителя Казахстана Тимофея Скатова. И этот, и следующий матч были всего лишь разминкой 13-й ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    На Харри в этом матче можно поставить за 3.64, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.28.

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    Скорее всего, чилиец не станет сложным препятствием для набравшего шикарную форму австралийца.

    Вполне вероятно, что упертый Де Минор снова не отдаст ни сета.

    Ставка — победа Де Минора в трех сетах за 2.62.

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    Харри — Де Минор: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Де Минор выиграть у Харри?
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