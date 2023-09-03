Австралиец Алекс Де Минор сыграет против чилийца Николаса Харри в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Харри — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Харри

Николас впервые в карьере выиграл на американском мэйджоре больше одного матча.

Чилийский теннисист — один из немногих латиноамериканцем, которые способны успешно играть на любом покрытии.

Харри начал неделю с победы над талантливым французом Люкой Ван Ашем (6:3, 3:6, 6:2, 7:6).

После этого 25-я ракетка мира выиграл у 19-летнего американца Алекса Микельсена — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Безусловно, Харри досталась не самая сложная сетка в начале турнира, однако Ван Аша и Микельсена ни в коем случае нельзя считать слабыми соперниками.

Де Минор

Алекс тем временем пока что не выполнил даже задачу-минимум. После недавних успехов от него ждут серьезного прорыва и в Нью-Йорке.

И на данный момент австралиец еще не давал повода для сомнений.

Во втором раунде Де Минор спокойно обыграл китайца Ибина Ву — 6:1, 6:2, 6:1. Соперник продержался на корте менее полутора часов.

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Перед этим Алекс выиграл у представителя Казахстана Тимофея Скатова. И этот, и следующий матч были всего лишь разминкой 13-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

На Харри в этом матче можно поставить за 3.64, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.28.

Скорее всего, чилиец не станет сложным препятствием для набравшего шикарную форму австралийца.

Вполне вероятно, что упертый Де Минор снова не отдаст ни сета.

Ставка — победа Де Минора в трех сетах за 2.62.