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    У Синнера будут проблемы в игре против Сонего?

    Сонего — Синнер. Ставка (к. 2.14) и прогноз на Открытый чемпионат США 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Сонего встретятся во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Сонего — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сонего

    Лоренцо впервые с 2019 года смог пройти раунд на американском мэйджоре.

    Итальянец одержал уверенную победу над Николасом Морено Да Альбораном — 6:3, 6:4, 6:2.

    Аргентинец в этом сезоне показывает неплохие результаты на «челленджерах», но конкурировать с топ-50 он явно не готов.

    В общем, переоценивать данный успех явно не стоит, Сонего достался не самый опасный оппонент.

    Синнер

    Яннику тем временем тоже не пришлось напрягаться в стартовом матче, который больше напоминал тренировку.

    Итальянец разгромил немца Янника Ханфманна — 6:3, 6:1, 6:1. Счет говорит сам за себя.

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    Синнер подтвердил, что недавнее поражение от серба Душана Лайовича в Цинциннати было банальным недоразумением.

    Как известно, перед этим он стал чемпионом «Мастерса» в Торонто.

    Прогноз и ставка

    На Сонего в этом матче можно поставить за 5.20, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.16.

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    Янник дважды обыгрывал Лоренцо в этом сезоне — в Монпелье и в Галле. Во втором случае ему понадобилась дополнительная партия.

    Но в предстоящем матче Сонего вряд ли сумеет навязать борьбу звездному соотечественнику.

    Ставка — победа Синнера в трех сетах за 2.14.

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    Сонего — Синнер: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на теннис. У Синнера будут проблемы в игре против Сонего?
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