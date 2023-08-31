Сонего
Лоренцо впервые с 2019 года смог пройти раунд на американском мэйджоре.
Итальянец одержал уверенную победу над Николасом Морено Да Альбораном — 6:3, 6:4, 6:2.
Аргентинец в этом сезоне показывает неплохие результаты на «челленджерах», но конкурировать с топ-50 он явно не готов.
В общем, переоценивать данный успех явно не стоит, Сонего достался не самый опасный оппонент.
Синнер
Яннику тем временем тоже не пришлось напрягаться в стартовом матче, который больше напоминал тренировку.
Итальянец разгромил немца Янника Ханфманна — 6:3, 6:1, 6:1. Счет говорит сам за себя.
Синнер подтвердил, что недавнее поражение от серба Душана Лайовича в Цинциннати было банальным недоразумением.
Как известно, перед этим он стал чемпионом «Мастерса» в Торонто.
Прогноз и ставка
На Сонего в этом матче можно поставить за 5.20, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.16.
Янник дважды обыгрывал Лоренцо в этом сезоне — в Монпелье и в Галле. Во втором случае ему понадобилась дополнительная партия.
Но в предстоящем матче Сонего вряд ли сумеет навязать борьбу звездному соотечественнику.
Ставка — победа Синнера в трех сетах за 2.14.