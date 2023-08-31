Итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Сонего встретятся во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Сонего — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сонего

Лоренцо впервые с 2019 года смог пройти раунд на американском мэйджоре.

Итальянец одержал уверенную победу над Николасом Морено Да Альбораном — 6:3, 6:4, 6:2.

Аргентинец в этом сезоне показывает неплохие результаты на «челленджерах», но конкурировать с топ-50 он явно не готов.

В общем, переоценивать данный успех явно не стоит, Сонего достался не самый опасный оппонент.

Синнер

Яннику тем временем тоже не пришлось напрягаться в стартовом матче, который больше напоминал тренировку.

Итальянец разгромил немца Янника Ханфманна — 6:3, 6:1, 6:1. Счет говорит сам за себя.

Все прогнозы на US Open

Синнер подтвердил, что недавнее поражение от серба Душана Лайовича в Цинциннати было банальным недоразумением.

Как известно, перед этим он стал чемпионом «Мастерса» в Торонто.

Прогноз и ставка

На Сонего в этом матче можно поставить за 5.20, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.16.

Янник дважды обыгрывал Лоренцо в этом сезоне — в Монпелье и в Галле. Во втором случае ему понадобилась дополнительная партия.

Но в предстоящем матче Сонего вряд ли сумеет навязать борьбу звездному соотечественнику.

Ставка — победа Синнера в трех сетах за 2.14.