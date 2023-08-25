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    У Томовой хватит сил на четвертьфинал?

    Томова — Рахимова. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч турнира в Чикаго 25 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Томова — Рахимова
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    Виктория Томова
    Болгарка Виктория Томова и россиянка Камилла Рахимова встретятся в четвертьфинале турнира в Чикаго. Матч пройдет 25 августа, начало — в 01:30 мск. Томова — Рахимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Виктория Томова

    Томова начинала свои выступления на турнире в Чикаго ни шатко, ни валко, однако смогла раскочегариться и сейчас играет явно в охотку.

    В первых двух кругах она не заметила своих соперниц. И это притом, что во втором раунде ей противостояла сама Ализе Корне.

    В той игре болгарка переиграла Корне по всем параметрам, а самое главное в желании победить и напоре.

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    Если у неё сохранится такое же настроение на матч против Рахимовой, то Виктория легко пройдет россиянку.

    Камилла Рахимова

    Рахимова продолжает успешное выступление на американской синтетике, хотя от неё такой прыти никто не ожидал.

    Россиянке удавались весьма привлекательные комбинации в первых двух раундах турнира, поэтому она легко оказалась в восьмерке сильнейших.

    Во втором круге она расправилась с малоизвестной американкой Нгуну, причём на игру у Камиллы ушло целых три сета.

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    В матче с Томовой придется постараться куда больше, поскольку болгарка почувствовала вкус победы и находится в отличном расположении духа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают россиянку фавориткой в этом поединке: победа Томовой — 1.99, победа Рахимовой — 1.70.

    Прогноз: Корне победит в этой встрече с запасом.

    Ставка: П1 за 1.99.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится упорной.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.23.

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    Томова — Рахимова: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на теннис. У Томовой хватит сил на четвертьфинал?
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