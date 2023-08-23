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    Сможет ли Гаске взять реванш у Накашимы?

    Накашима — Гаске. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Гаске
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    Брэндон Накашима
    Американец Брэндон Накашима сыграет против француза Ришара Гаске в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 23:00 мск. Накашима — Гаске: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 23 Августа 2023 года

    Накашима

    Брэндон наконец-то смог выиграть два матча подряд, при этом на харде это произошло впервые в текущем сезоне.

    Ранее в этом году американец смог пройти дальше второго раунда только на турнире в Лионе.

    В предыдущем раунде Накашима одержал волевую победу над французом Аруром Фисом — 6:7, 7:6, 6:2.

    Игра получилась напряженной, особенно первой и второй сеты, однако тут надо отметить, что Накашима шикарно действовал на собственной подаче. На первом мяче ему удалось забрать 52 из 58 розыгрышей. Соперник так и не взял на приеме ни одного гейма.

    Гаске

    Ришар тем временем начал турнир с победы над Марком-Андреа Хюслером — 6:4, 6:4.

    На этот раз француз играл значительно лучше, чем на прошлой неделе против Адриана Маннарино на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Гаске на этот раз был эффективен и в геймах на своей подаче, и на приеме. Подобным в последнее время он редко может похвастаться.

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    Также стоит отметить, что в этом году Гаске смог выиграть больше одного матча на харде только на турнире в Окленде, где он к удивлению многих взял титул.

    Прогноз и ставка

    На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.44, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.79.

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    В прошлом году Брэндон легко выиграл у Ришара на турнире во Флоренции — 6:2, 6:2.

    Возможно, на этот раз будет не так легко, но американец, скорее всего, снова остановит 37-летнего сопернику. Французу уже не так легко, как раньше, проводить по несколько матчей в неделю.

    Ставка — победа Накашимы в двух сетах за 2.12.

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    Накашима — Гаске: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гаске взять реванш у Накашимы?
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