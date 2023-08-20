Американка Коко Гауфф и чешка Каролина Мухова встретятся в финале турнира в Цинциннати. Матч пройдет 20 августа, начало — в 17:00 мск. Гауфф — Мухова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коко Гауфф

Гауфф в матче полуфинала против Свентек смогла совершить практически невероятное, обыграв польскую теннисистку в настоящем триллере.

Перед игрой против первого номера рейтинга никаких надежд на то, что американка сможет навязать какую-то борьбу, практически не было.

Семь предыдущих поединков между этими теннисистками заканчивались победой Свентек, но в этом полуфинале Гауфф была настроена решительно и на зубах в трех сетах смогла вырвать путевку в финал.

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В матче за титул против Муховой расклад сил целиком и полностью в пользу Коко, поскольку чешка сыграла четыре трехсетовых поединка из пяти матчей на всем турнире.

Каролина Мухова

Мухова старается играть в теннис, который максимально заточен на физическую выдержку, хоть травмы и откровенно замучили чешку на протяжении всей её карьеры.

Каролине откровенно повезло, что она не провела полноценный матч против соотечественницы Боузковой. Это явно ей сэкономило силы в поединке против серьезной соперницы в лице Соболенко.

Матч против чешки для белоруски был максимально принципиальным, поскольку Арина хотела отомстить за проигранный полуфинал «Ролан Гаррос». Но Мухова снова победила белоруску, причем опять в трех сетах.

В игре с Гауфф чешке попросту может не хватить сил в физическом плане, поэтому нужно постараться как модно раньше прибрать инициативу к рукам.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Гауфф — 1.62, победа Муховой — 2.31.

Прогноз: Гауфф справится с замученной чешкой.

Ставка: П1 за 1.62.

Альтернативный прогноз: В этой встрече получится борьба, поэтому рассчитываем на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.37.