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    Синнер покажет Полу, как надо играть против Пола?

    Пол — Синнер. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 13 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Томми Пола в полуфинале «Мастсерса» в Торонто. Матч пройдет 13 августа, начало — в 02:30 мск. Пол — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    Томми второй год подряд сделал то, о чем почти всем представителям тура остается только мечтать.

    Американец снова остановил Карлоса Алькараса. Как и в Монреале, Пол дожал испанца в третьем сете — 6:3, 4:6, 6:3.

    Только на этот раз это уже супер сенсация. После исторической победы Алькараса над Новаком Джоковичем в финале Уимблдона у многих проскочила мысль, что в ближайшее время Карлитос заберет и все североамериканские «Мастерсы», и US Open, но ничего подобного.

    Алькараса подвела неуверенная игра на собственной подаче, чем и воспользовался полуфинал Australian Open-2023.

    Интересно, что Пол впервые в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса».

    Синнер

    Яннику, который на этой неделе до сих пор провел лишь два матча, тоже пришлось понервничать в 1/4 финала.

    Итальянец одержал победу над внезапно разбушевавшимся Гаэлем Монфисом — 6:4, 4:6, 6:3.

    Француз классно боролся в течение всего матча, но в решающем сете Синнер показал просто невероятную игру на собственной подаче — на первом мяче он вообще ничего не отдал бывшей шестой ракетке мира.

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    В отличие от Пола, который сыграл уже четыре матча (в общей сложности 11 сетов), Синнер пока лишь дважды выходил на корт на текущем турнире. Первый круг 21-летний итальянец пропускал благодаря тому, что попал в посев, а Энди Маррей, с которым он должен был встретиться в 1/8 финала, не вышел на матч из-за травмы мышц живота.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 3.15, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.36.

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    В прошлом году Янник с трудом обыграл Томми в Мадриде, вскоре после чего американец взял реванш на траве в Истбурне.

    Несмотря на то, что турнир превратился в сплошной поток сенсаций, мы все-таки рискнем предположить, что итальянец тормознет Пола за счет классной игры на подаче.

    Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.96.

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    Пол — Синнер: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на теннис. Синнер покажет Полу, как надо играть против Пола?
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