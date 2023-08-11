Британец Энди Маррей сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 11 августа, начало — в 03:30 мск. Маррей — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Как бы ни завершился предстоящий матч, Энди уже может быть доволен своим выступлением на этой неделе.

В его случае выход в третий раунд на «Мастерсе» это действительно успех.

Во втором круге Маррей одержал победу над Максом Перселлом — 7:6, 3:6, 7:5.

Матч получился значительно сложнее, чем ожидалось, но зато бывшая первая ракетка мира снова показал, что даже в 36 у него по-прежнему нет проблем с выносливостью. Игра с австралийцем продолжалась почти три часа.

В решающей партии Маррей отыграл брейк и спас два матчбола при счете 4:5 на подаче соперника.

Синнер

Янник попал в посев, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

И в первом же матче Синнер обыграл Маттео Берреттини (6:4, 6:3), сходу подтвердив статус одного из главных фаворитов.

Несмотря на счет, это все равно не тот случай, когда победу можно назвать уверенной. Взять хотя бы тот факт, что Янник отыграл семь брейк-пойнтов.

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Но в любом случае, это очень мощный старт. Начинать против такого соперника нелегко в том числе и в психологическом плане, но 21-летний теннисист справился с давлением.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 4.10, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.24.

Энди будет стараться, бороться до последнего мяча. В общем-то, как обычно, но в данном случае — без шансов.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.02.