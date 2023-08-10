ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола«Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Висенте ЛюкеДос Аньос встретится с Люке, Свонсон сразится с Даводу. Анонс карда UFC Vegas 78 «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей на двоихМедиалига отдыхает! «Спартак» и «Пари НН» устроили безумный экшн
  • 22:57
    • «Динамо» вырвало победу у «Краснодара» в Кубке России
  • 20:29
    • «Зенит» минимально обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России
  • 20:28
    • Дубль Максимова помог «Факелу» обыграть в гостях ЦСКА в рамках Кубка России
  • 20:15
    • Роналду принес победу «Аль-Насру» в полуфинале Кубка арабских чемпионов
  • 23:07
    • «Панатинаикос» минимально обыграл «Марсель» в квалификации ЛЧ
  • 21:21
    • Источник: Боссы «Пари НН» могут уволить Юрана
  • 20:02
    • Разработчики EA Sports FC 24 провели презентацию режима Ultimate Team
    Все новости спорта

    Пегула уверенно продвинется дальше?

    Пегула — Паолини. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч турнира в Монреале 10 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Джессика Пегула Прогнозы на Жасмин Паолини
    Прогноз и ставки на Пегула — Паолини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула и итальянка Ясмина Паолини встретятся в третьем круге турнира в Монреале. Матч пройдет 10 августа, начало — в 17:00 мск. Пегула — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джессика Пегула

    Пегула на большей части дистанции этого сезона показывала довольно среднюю игру, но к концу лета снова почувствовала победный ритм.

    К предстоящему турниру в Нью-Йорке она постепенно продолжает набирать обороты. Турнир в Вашингтоне это отлично подтвердил.

    На соревновани в Монреале она провела пока что всего лишь один матч, но он был настолько уверенным, что никто уже не сомневается, что Джессика здесь будет в качестве одной из главных претенденток на титул.

    Все прогнозы на теннис

    В предстоящем матче против Паолини даже сложно представить .что должна сделать итальянка, дабы забрать поединок себе.

    Ясмина Паолини

    Паолини откровенно везет по престижному канадскому турниру, поскольку в третьем круге этих соревнований ее не должно было быть, но повезло снятие с соревнований Мэдисон Киз.

    Итальянка сейчас на ходу, но все равно соперничать с американками на быстрых покрытиях, да ещё и на их территории крайне сложно.

    Хоть Ясмина недавно и играла в финале домашнего грунтового соревнования у себя на родине в Палермо, но на третьем круге соревнований её выступления в Канаде и закончатся.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    С Пегулой играть на равных у неё попросту не хватит мастерства и физической подготовки, поэтому перед предстоящей игрой она не выглядит фавориткой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.33, победа Паолини — 3.29.

    Прогноз: Пегула заберет себе победу в этой встрече.

    Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.75.

    Альтернативный прогноз: Пегула легко заберет матч.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аргентинос Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Алькарас — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Гирон — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тобол — Дерри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сабах — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Карабах — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Жальгирис — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Шериф — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Нефтчи — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Сепси — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Валмиера — Партизани
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Гзира Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пегула — Паолини: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на теннис. Пегула уверенно продвинется дальше?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры