Американка Джессика Пегула и итальянка Ясмина Паолини встретятся в третьем круге турнира в Монреале. Матч пройдет 10 августа, начало — в 17:00 мск. Пегула — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джессика Пегула

Пегула на большей части дистанции этого сезона показывала довольно среднюю игру, но к концу лета снова почувствовала победный ритм.

К предстоящему турниру в Нью-Йорке она постепенно продолжает набирать обороты. Турнир в Вашингтоне это отлично подтвердил.

На соревновани в Монреале она провела пока что всего лишь один матч, но он был настолько уверенным, что никто уже не сомневается, что Джессика здесь будет в качестве одной из главных претенденток на титул.

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В предстоящем матче против Паолини даже сложно представить .что должна сделать итальянка, дабы забрать поединок себе.

Ясмина Паолини

Паолини откровенно везет по престижному канадскому турниру, поскольку в третьем круге этих соревнований ее не должно было быть, но повезло снятие с соревнований Мэдисон Киз.

Итальянка сейчас на ходу, но все равно соперничать с американками на быстрых покрытиях, да ещё и на их территории крайне сложно.

Хоть Ясмина недавно и играла в финале домашнего грунтового соревнования у себя на родине в Палермо, но на третьем круге соревнований её выступления в Канаде и закончатся.

С Пегулой играть на равных у неё попросту не хватит мастерства и физической подготовки, поэтому перед предстоящей игрой она не выглядит фавориткой.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.33, победа Паолини — 3.29.

Прогноз: Пегула заберет себе победу в этой встрече.

Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.75.

Альтернативный прогноз: Пегула легко заберет матч.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.18.