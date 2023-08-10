Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 18:00 мск. Давидович-Фокина — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро стал одним из главных героев второго раунда благодаря своей невероятной победе над Александром Зверевым.

Испанец, по сути, просто уничтожил бывшую вторую ракетку мира — 6:1, 6:2.

Сложно сказать, что у немца пошло не так, но в этом матче он был просто деклассирован.

В отличие от соперника, почти каждый второй удар которого заканчивался ошибкой, Давидович-Фокина не допустил ни одного брейк-пойнта на собственной подаче.

Перед этим Алехандро разгромил американца Джеффри Джона Вольфа — 6:0, 6:2. Разумеется, никто не ожидал ничего подобного.

Рууд

Каспер тем временем начал турнир с победы над Иржи Легечкой — 6:4, 7:6.

Примечательно, что норвежец всего второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-50 на харде.

Правда, тут надо учитывать, что первые три месяца Рууд провалил из-за отсутствия нормальной подготовки в межсезонья, вместо которой он отправился с Рафой Надалей в турне по Южной Америке.

Все прогнозы на теннис

Каспер здорово провел встречу с Легечкой, и особенно это касается его действий на собственной подаче. Чех так и не смог взять на приеме хотя бы гейм.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.08, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.75.

Алехандро просто не заметил двух предыдущих соперников, но больше всего впечатлила, конечно же, победа над Зверевым. Пожалуй, на этот раз лучше обойтись без ставок на исход. Непонятно, сможет ли Рууд остановить разбушевавшегося испанца.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.