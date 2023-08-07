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    Музетти продлит серию поражений Нисиоки?

    Музетти — Нисиока. Ставка (к. 1.87) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 7 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Нисиока
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. Музетти — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Лоренцо проведет первый матч на харде за последние четыре месяца.

    И если отбросить в сторону матчи на United Cup в начале января, в этом году итальянец пока не выиграл ни одного матча на этом покрытии.

    Музетти не смог пройти первый раунд на Australian Open и на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

    На грунте и даже на траве у 19-й ракетки мира были совершенно другие результаты. Благодаря им он, собственно, и находится в топ-20.

    После поражения от Хуберта Хуркача в третьем круге Уимблдона Музетти дошел до полуфинала в шведском Бостаде и до четвертьфинала в Гамбурге.

    Нисиока

    Есихито на прошлой неделе провалил турнир в Вашингтоне. И для него это очень болезненный момент.

    В столице США японцу нужно было защищать очки, заработанные год назад за выход в финал. Но вместо этого он уже в первом круге уступил финну Эмилю Руусувуори.

    В Атланте Нисиока тоже не прошел ни одного раунда. Здесь его сразу остановил австралиец Александар Вукич.

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    Но также стоит отметить, что в начале года Есихито дошел до полуфинала в Аделаиде и до четвертого раунда на Australian Open, а в июне — до 1/8 финала «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 1.49, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.62.

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    Несмотря на недавние результаты, японского теннисиста ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Лоренцо дважды обыгрывал Есихито на грунте, но на твердом покрытии у итальянца, скорее всего, будут проблемы.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.87.

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    Музетти — Нисиока: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.08.2023. Прогнозы на теннис. Музетти продлит серию поражений Нисиоки?
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