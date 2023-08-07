Музетти
Лоренцо проведет первый матч на харде за последние четыре месяца.
И если отбросить в сторону матчи на United Cup в начале января, в этом году итальянец пока не выиграл ни одного матча на этом покрытии.
Музетти не смог пройти первый раунд на Australian Open и на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.
На грунте и даже на траве у 19-й ракетки мира были совершенно другие результаты. Благодаря им он, собственно, и находится в топ-20.
После поражения от Хуберта Хуркача в третьем круге Уимблдона Музетти дошел до полуфинала в шведском Бостаде и до четвертьфинала в Гамбурге.
Нисиока
Есихито на прошлой неделе провалил турнир в Вашингтоне. И для него это очень болезненный момент.
В столице США японцу нужно было защищать очки, заработанные год назад за выход в финал. Но вместо этого он уже в первом круге уступил финну Эмилю Руусувуори.
В Атланте Нисиока тоже не прошел ни одного раунда. Здесь его сразу остановил австралиец Александар Вукич.
Но также стоит отметить, что в начале года Есихито дошел до полуфинала в Аделаиде и до четвертого раунда на Australian Open, а в июне — до 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Прогноз и ставка
На Музетти в этом матче можно поставить за 1.49, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.62.
Несмотря на недавние результаты, японского теннисиста ни в коем случае нельзя недооценивать.
Лоренцо дважды обыгрывал Есихито на грунте, но на твердом покрытии у итальянца, скорее всего, будут проблемы.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.87.