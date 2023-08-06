Гречанка Мария Саккари сыграет против американки Кори Гауфф в финале турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 6 августа, начало — в 21:30 мск. Саккари — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Мария впервые в сезоне сыграет в финале. До этого у нее была серия из семи поражений в полуфинале, из-за чего над ней даже начали подшучивать.

Но на этот раз гречанка все-таки смогла преодолеть психологически непростой для себя барьер.

В 1/2 финала текущего турнира Саккари одержала классную победу над американкой Джессикой Пегулой — 6:3, 4:6, 6:2.

Перед этим девятая ракетка мира выиграла у Лейлы Фернандес и Мэдисон Киз.

Саккари четвертый раз в сезоне выиграла на харде минимум три матча подряд.

Гауфф

Для Кори предстоящий финал станет вторым в сезоне. В начале года она выиграла титул в новозеландском Окленде.

В субботу американка выиграла у Людмилы Самсоновой — 6:3, 6:2.

В матче против прошлогодней чемпионки турнира Гауфф, прежде всего, шикарно сыграла на приеме. С учетом того, что у россиянки очень солидная подача, это действительно показательный момент.

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Правда, и на собственной подаче Коко тоже действовала весьма убедительно — Самсонова так и не взяла на приеме хотя бы один гейм.

В четвертьфинале Гауфф разгромила швейцарку Белинду Бенчич (6:1, 6:2). На этой неделе она до сих пор не отдала ни одного сета.

Прогноз и ставка

На Саккари в этом матче можно поставить за 2.11, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.73.

У Кори остались не самые приятные воспоминания после предыдущих встреч с теннисисткой из Греции.

Американка одержала лишь одну победу в пяти матчах против Саккари. В прошлом году Мария обыграла Гауфф в Дохе и Риме, при этом не отдав сопернице ни сета.

В общем, на Кори, наверное, опасно ставить, несмотря на то, что она классно сыграла против Бенчич и Самсоновой.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.