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    Сможет ли Гауфф обыграть Саккари в решающем матче?

    Саккари — Гауфф. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Вашингтоне 6 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Саккари — Гауфф
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    Кори Гауфф
    Гречанка Мария Саккари сыграет против американки Кори Гауфф в финале турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 6 августа, начало — в 21:30 мск. Саккари — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вашингтон. Женщины 06 Августа 2023 года

    Саккари

    Мария впервые в сезоне сыграет в финале. До этого у нее была серия из семи поражений в полуфинале, из-за чего над ней даже начали подшучивать.

    Но на этот раз гречанка все-таки смогла преодолеть психологически непростой для себя барьер.

    В 1/2 финала текущего турнира Саккари одержала классную победу над американкой Джессикой Пегулой — 6:3, 4:6, 6:2.

    Перед этим девятая ракетка мира выиграла у Лейлы Фернандес и Мэдисон Киз.

    Саккари четвертый раз в сезоне выиграла на харде минимум три матча подряд.

    Гауфф

    Для Кори предстоящий финал станет вторым в сезоне. В начале года она выиграла титул в новозеландском Окленде.

    В субботу американка выиграла у Людмилы Самсоновой — 6:3, 6:2.

    В матче против прошлогодней чемпионки турнира Гауфф, прежде всего, шикарно сыграла на приеме. С учетом того, что у россиянки очень солидная подача, это действительно показательный момент.

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    Правда, и на собственной подаче Коко тоже действовала весьма убедительно — Самсонова так и не взяла на приеме хотя бы один гейм.

    В четвертьфинале Гауфф разгромила швейцарку Белинду Бенчич (6:1, 6:2). На этой неделе она до сих пор не отдала ни одного сета.

    Прогноз и ставка

    На Саккари в этом матче можно поставить за 2.11, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.73.

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    У Кори остались не самые приятные воспоминания после предыдущих встреч с теннисисткой из Греции.

    Американка одержала лишь одну победу в пяти матчах против Саккари. В прошлом году Мария обыграла Гауфф в Дохе и Риме, при этом не отдав сопернице ни сета.

    В общем, на Кори, наверное, опасно ставить, несмотря на то, что она классно сыграла против Бенчич и Самсоновой.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Саккари — Гауфф: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гауфф обыграть Саккари в решающем матче?
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